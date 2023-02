Poslanci sa venovali návrhu na zníženie veku pre vstup do polície

Bratislava 3. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere piatkového rokovania venovali možnému zníženiu veku na vstup do Policajného zboru (PZ) na 18 rokov. Novelu zákona o štátnej službe príslušníkov PZ predložil poslanec Lukáš Kyselica (OĽANO). Úprava ráta aj so zmenou príplatkov. Kyselica deklaroval, že ak by sa mali v tejto súvislosti ohroziť platové pomery niektorých policajtov a vyšetrovateľov, upraví návrh a ponechá v ňom len zmenu veku na vstup do polície.



Čo sa týka vekovej hranice, Kyselica hovorí o demotivačnom prvku. Ozrejmil, že záujemcovia o policajnú prácu si po skončení strednej školy zvyčajne nájdu zamestnanie so stabilným príjmom a keď dovŕšia 21 rokov, tieto faktory prevážia, čím sa ich motivácia na vstup do zboru zníži. Poukázal pritom aj na aktuálny podstav polície i Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zmena by podľa neho mohla prispieť k riešeniu problému.



Právna úprava tiež hovorí o nahradení príplatku za nerovnomernosť času služby tzv. premenlivým príplatkom a tiež o úprave rozpätia príplatku za riadenie. Cieľom má byť odstránenie nerovnomernosti, ktorá sa podľa Kyselicu dostala do zákona ako motivačný prvok pre tých, ktorí pracujú v kanceláriách. "Týkalo sa to najmä vyšetrovateľov, keďže do týchto funkcií nechceli ísť ľudia, radšej pracovali na hliadke a viac si zarobili na príplatkoch," priblížil.



Poslanec vysvetlil, že novelizácia sa chystala aj na Ministerstve vnútra (MV) SR, prešla pripomienkovým konaním a bola aj na hospodárskej rade, no na vládu sa nedostala. Podotkol, že zmeny príspevkov by mali negatívny vplyv na štátny rozpočet, zhruba 110 miliónov eur. V súvislosti s obavami o znižovanie platov v polícii pre úpravy príspevkov deklaroval, že ak nedôjde k dohode pri finančnom krytí úpravy, novelu "vykuchá" a nechá v nej len nástup od 18 rokov. "Vedú sa ďalej rokovania," dodal.



V diskusii by mali poslanci ešte pokračovať. Písomne sa do nej prihlásil za klub Smer-SD Marián Saloň. Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v utorok (7. 2.). V úvode dňa majú naplánované dva body z dielne rezortu práce. Následne by sa mohli vrátiť k diskusii o Policajnom zbore.