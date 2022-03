Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v stredu

Bratislava 27. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc opäť v stredu (30. 3.). Rozhodnúť majú o niekoľkých prerokovaných bodoch programu 60. schôdze. Okrem toho majú prerokovať súdnu mapu z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a stavebné zákony vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina). Koalícia by mala o novelách ešte hovoriť, očakáva sa predloženie pozmeňujúcich návrhov.



Po vyčerpaní programu 60. schôdze by sa mala konať aj mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Inicioval ju Smer-SD. Podľa opozície Mikulec nezvláda riadenie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám.