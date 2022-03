Poslanci zasadnú opäť v utorok, čaká ich vyše 80 bodov programu

Bratislava 13. marca (TASR) - Základná štruktúra Policajného zboru (PZ), zákonník práce, parkovanie na chodníkoch, zmeny pri azyle, ale aj časť reformy súdnej mapy či vysokoškolský zákon. To sú niektoré z bodov programu 60. schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať v utorok (15. 3.) o 13.00 h. V stredu (16. 3.) je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k energetickým záujmom Slovenska, ktorú inicioval opozičný Smer-SD v reakcii na dohady o potenciálnom zastavení dodávok plynu a ropy z Ruska.



Na riadnej schôdzi by sa mali poslanci venovať napríklad novele zákona o PZ, ktorá prináša zavedenie základnej štruktúry polície. Tvoriť ju majú Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu. Zrušiť by sa mala povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov.



Definitívne by mali poslanci rozhodnúť o zmenách pri azyle. Žiadatelia by mohli mať prístup na trh práce už šesť mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Mali by mať tiež nárok na zabezpečenie sociálneho, psychologického poradenstva a kurz kultúrnej orientácie. Navrhuje sa i mesačný príspevok pre osoby s medzinárodnou ochranou vo výške 1,75-násobku životného minima, ktorý by mohli čerpať počas šiestich mesiacov.



Očakáva sa aj rozhodnutie o súdnej mape. Z reformného balíka ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej prešiel do druhého čítania len návrh týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Hovorí, že v praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. Koalícia mala rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu.



Poslanci by mali rozhodnúť aj o novele vysokoškolského zákona. Tá má priniesť skrátenie externého štúdia, zavedenie výkonnostných zmlúv či zmeny pri voľbe rektora. Očakáva sa predloženie rozsiahleho pozmeňujúceho návrhu. Voči novele majú námietky viacerí zástupcovia akademickej obce. Definitívne by sa mali poslanci vyjadriť aj k návrhu zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, či k novele zákona o cestnej premávke. Tá rieši prechodné obdobie a ustanovenia k parkovaniu na chodníku.



Vyjadriť by sa mali i k novele Zákonníka práce, ktorú prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala. Legislatívna zmena predstavuje podľa hlavy štátu oslabenie práva zamestnanca - osoby so zdravotným postihnutím na ochranu pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa.



Na programe je aj viacero poslaneckých návrhov. Smer-SD predložil návrh na riešenie valorizácie dôchodkových dávok. Poslanci Sme rodina navrhujú kompenzovať zdražovanie úpravou 13. dôchodku. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho chcú čiastočne zachovať delegovanú preskripciu liekov. Tomáš Valášek (nezaradený) navrhuje zaviesť dvojstupňový systém registrácie cirkví. Koaliční poslanci zas mienia zvýšiť príspevok zo štátneho rozpočtu pre Maticu slovenskú (MS) na 1.500.000 eur.



Na programe schôdze sú aj správy o činnosti verejného ochrancu práv a komisárky pre deti za uplynulý rok. Naplánovaná je aj opakovaná voľba komisárky pre deti.