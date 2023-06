Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v utorok

Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc opäť v utorok (20. 6.). Rokovanie by mali ráno začať dvoma bodmi z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, a to novelou zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a novelou zákona o ochrane spotrebiteľa.



O 11.00 h sa má hlasovať o viacerých prerokovaných bodoch, keďže v piatok (16. 6.) sa nehlasovalo. Poslanci by mali rozhodnúť, či do druhého čítania posunú vládne novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Rokujú o nich v zrýchlenom režime. Vyjadriť by sa mali napríklad aj k niektorým návrhom, ktoré vetovala prezidentka Zuzana Čaputová.



Na programe aktuálnej 94. schôdze ostalo ešte vyše 100 neprerokovaných bodov. V druhom čítaní by sa malo plénum venovať napríklad povinnosti všetkých lyžiarov mladších ako 18 rokov nosiť prilbu či zákazu petárd.