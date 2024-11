Poslanci sa vrátia do lavíc v pondelok, schôdza trvá už tretí týždeň

Bratislava 3. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú pokračovať na 22. schôdzi už od pondelka (4. 11.), hoci v tento deň sa zvyčajne nerokuje. Nahradia si tak voľný deň, keďže vo štvrtok (31. 10.) nerokovali. Najbližšie by mali hlasovať v utorok (5. 11.). Poslancom zostáva prebrať ešte niekoľko návrhov zákonov. Čakajú ich aj personálne voľby.



Na programe aktuálnej schôdze majú poslanci ešte novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú vetoval prezident SR Peter Pellegrini. Poslancom odporučil, aby zo zákona vypustili dva body a opätovne ho schválili. Parlament sa tak bude opätovne zaoberať týmto zákonom, ktorý schválil ešte v septembri.



Parlament čaká aj voľba členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ako aj členov Rady pre mediálne služby. Voliť majú aj člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ako aj predsedu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odhlasovať by mali aj viacero výročných správ.



Na programe schôdze ostali ešte aj poslanecké návrhy. Skupina koaličných poslancov cez zmenu zákona o prokuratúre navrhuje novelizáciu trestných kódexov zameranú na zvyšovanie efektivity ochrany finančných záujmov Európskej únie. Poslanci Hlasu-SD chcú zmeniť zákon o priestupkoch, aby medzi sankcie za priestupky mohlo patriť aj vykonanie menších obecných služieb, navrhujú takisto zvýšiť horné hranice pokút. Na programe je v druhom čítaní aj návrh SNS o neziskových organizáciách, ktoré by mali byť povinné zverejňovať informácie o prispievateľoch a veriteľoch, ktorých príspevky presiahnu 5000 eur.



Poslanci za PS chcú z funkcie predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odvolať Rudolfa Huliaka (nezaradený). Opozičné hnutie Slovensko navrhuje, aby sa volebné obdobie dalo skrátiť aj referendom. Predložili preto novelu Ústavy SR.