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Poslanci sa vrátia do lavíc v utorok, čakajú ich viaceré hlasovania
Riadna 61. schôdza má pokračovať od utorka 11.00 h. Rokovanie sa začne hlasovacím blokom.
Autor TASR
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Bratislava 22. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok (24. 11.) vrátia po víkendovej prestávke do lavíc. Ráno o 8.00 h ich čaká mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Potom bude pokračovať riadna 61. parlamentná schôdza. Poslanci by na nej mali rozhodnúť napríklad o úprave voľby zo zahraničia. Následne o 14.00 h majú prejsť k mimoriadnej schôdzi, na ktorej sa budú preberať návrhy, ktoré prešli do druhého čítania.
Riadna 61. schôdza má pokračovať od utorka 11.00 h. Rokovanie sa začne hlasovacím blokom. Poslanci majú definitívne rozhodnúť o novele volebného zákona z dielne Smeru-SD. Tá má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšírenie tejto možnosti aj na prezidentské voľby. Hlasovať sa bude aj o viacerých návrhoch z dielne opozičného PS. To chce okrem iného rozšíriť okruh osôb, ktoré nemôžu byť vymenované za generálneho prokurátora SR, ale aj stanoviť do ústavy podmienku voliteľnosti do funkcie predsedu i podpredsedu NR SR.
Aktuálna 61. schôdza trvá s prestávkami už od 15. septembra. Poslanci v utorok odštartujú jej deviaty rokovací týždeň. Neprerokovaných je stále okolo 200 bodov. Ide najmä o opozičné poslanecké návrhy či výročné správy a návrhy uznesení. Parlament sa nedostal ešte ani k vládnej novele zákona o Environmentálnom fonde SR. Ministerstvo životného prostredia ju do parlamentu predložilo ešte v októbri 2025. Súčasťou programu sú aj vetované legislatívy. Zákon o tzv. covidových amnestiách a novelu zákona o hazardných hrách vrátil prezident Peter Pellegrini do parlamentu ešte vlani. Vetovaná novela zákona o potravinách je zase v parlamente od mája tohto roka. V NR SR má viaceré návrhy aj koaličná SNS, chce presadiť napríklad príspevok pri uzavretí prvého manželstva.
V utorok o 14.00 h sa má začať mimoriadna schôdza k úpravám, ktoré na aktuálnej schôdzi prešli do druhého čítania. Ide napríklad o návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Prišlo s ním ministerstvo školstva. Úprava má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Rezort chcel v rámci nej presadiť aj zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Avizoval však, že tento bod z návrhu vyčlení a predloží ho neskôr samostatne. Aj ministerstvo zdravotníctva má v druhom čítaní viaceré návrhy, chce okrem iného posilniť ochranu proti novým drogám.
Prerokovať sa majú takisto návrhy z dielne rezortu spravodlivosti. Ten predložil napríklad novelu Ústavy SR, ktorá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania. S viacerými návrhmi prišlo aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Chce okrem iného presadiť novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorá má predĺžiť vyplácanie daného príspevku, ale aj sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností.
Okrem vládnych sú na programe aj návrhy z dielne koaličných poslancov. Smer-SD má v NR SR návrh, ktorým chce umožniť finančnej správe systematicky spolupracovať so strednými odbornými školami a s vysokými školami pri realizácii praktického vyučovania. Hlas predložil novelu ústavy, ktorou chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. V úprave zákona o dani z príjmov zase navrhuje oslobodenie od tejto dane jedného z rodičov, ktorí vychovávajú alebo v minulosti vychovali štyri a viac detí. Aj SNS prišla s novelou zákona o dani z príjmov. Má umožniť, aby budovy slúžiace prevažne na bývanie vlastných zamestnancov bolo možné odpisovať zrýchlene počas šiestich rokov.
Riadna 61. schôdza má pokračovať od utorka 11.00 h. Rokovanie sa začne hlasovacím blokom. Poslanci majú definitívne rozhodnúť o novele volebného zákona z dielne Smeru-SD. Tá má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšírenie tejto možnosti aj na prezidentské voľby. Hlasovať sa bude aj o viacerých návrhoch z dielne opozičného PS. To chce okrem iného rozšíriť okruh osôb, ktoré nemôžu byť vymenované za generálneho prokurátora SR, ale aj stanoviť do ústavy podmienku voliteľnosti do funkcie predsedu i podpredsedu NR SR.
Aktuálna 61. schôdza trvá s prestávkami už od 15. septembra. Poslanci v utorok odštartujú jej deviaty rokovací týždeň. Neprerokovaných je stále okolo 200 bodov. Ide najmä o opozičné poslanecké návrhy či výročné správy a návrhy uznesení. Parlament sa nedostal ešte ani k vládnej novele zákona o Environmentálnom fonde SR. Ministerstvo životného prostredia ju do parlamentu predložilo ešte v októbri 2025. Súčasťou programu sú aj vetované legislatívy. Zákon o tzv. covidových amnestiách a novelu zákona o hazardných hrách vrátil prezident Peter Pellegrini do parlamentu ešte vlani. Vetovaná novela zákona o potravinách je zase v parlamente od mája tohto roka. V NR SR má viaceré návrhy aj koaličná SNS, chce presadiť napríklad príspevok pri uzavretí prvého manželstva.
V utorok o 14.00 h sa má začať mimoriadna schôdza k úpravám, ktoré na aktuálnej schôdzi prešli do druhého čítania. Ide napríklad o návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Prišlo s ním ministerstvo školstva. Úprava má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Rezort chcel v rámci nej presadiť aj zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Avizoval však, že tento bod z návrhu vyčlení a predloží ho neskôr samostatne. Aj ministerstvo zdravotníctva má v druhom čítaní viaceré návrhy, chce okrem iného posilniť ochranu proti novým drogám.
Prerokovať sa majú takisto návrhy z dielne rezortu spravodlivosti. Ten predložil napríklad novelu Ústavy SR, ktorá má zaviesť možnosť ukončiť volebné obdobie parlamentu aj využitím ľudového hlasovania. S viacerými návrhmi prišlo aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Chce okrem iného presadiť novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorá má predĺžiť vyplácanie daného príspevku, ale aj sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností.
Okrem vládnych sú na programe aj návrhy z dielne koaličných poslancov. Smer-SD má v NR SR návrh, ktorým chce umožniť finančnej správe systematicky spolupracovať so strednými odbornými školami a s vysokými školami pri realizácii praktického vyučovania. Hlas predložil novelu ústavy, ktorou chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. V úprave zákona o dani z príjmov zase navrhuje oslobodenie od tejto dane jedného z rodičov, ktorí vychovávajú alebo v minulosti vychovali štyri a viac detí. Aj SNS prišla s novelou zákona o dani z príjmov. Má umožniť, aby budovy slúžiace prevažne na bývanie vlastných zamestnancov bolo možné odpisovať zrýchlene počas šiestich rokov.