Poslanci sa vrátia do lavíc v utorok, čaká ich ešte viacero návrhov

Bratislava 7. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc opäť v utorok (9. 5.). Na aktuálnej 90. schôdzi ich čaká ešte väčšina zo zhruba 240-bodového programu.



Utorkové rokovanie by mali začať novelou zákona o informačných technológiách vo verejnej správe z dielne dočasne poverenej ministerky investícií Veroniky Remišovej. Zákonodarcov čaká tiež hlasovanie o viacerých prerokovaných bodoch, keďže v piatok (5. 5.) sa nehlasovalo.



Okrem iného by malo plénum na schôdzi definitívne rozhodnúť o novele školského zákona. Zaviesť by sa ňou mal právny nárok na prijatie dieťaťa v materskej škole od troch rokov od septembra 2025. Obsahuje tiež podporné opatrenia. Zahrnutá by mala byť aj definícia segregácie či zavedenie pozície supervízora.



V druhom čítaní je aj návrh, aby súčasťou Ústavy SR bolo právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti.



Medzi poslaneckými návrhmi sú napríklad novely rokovacieho poriadku NR SR. Ďalej napríklad návrh, ktorý má upraviť dôvody na odvolanie šéfa Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry. Na programe je aj opozičný návrh, vďaka ktorému by občania ohrození chudobou mohli dostať jednorazový príspevok 500 eur.



Podľa šéfa NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) je možné, že sa viaceré poslanecké návrhy presunú na ďalšiu schôdzu, no tým stratia zmysel, keďže do konca volebného obdobia by mala byť už len jedna riadna schôdza v júni. Návrh zákona potrebuje prejsť schvaľovaním, ktoré obvykle trvá dve schôdze. V septembri chce Kollár už len slávnostné zasadnutie parlamentu pri príležitosti Dňa Ústavy SR.



Okrem toho sa očakáva aj mimoriadna schôdza parlamentu. Opozičný Smer-SD už informoval o podaní návrhu na jej zvolanie. Presadiť chce uznesenie vo vzťahu k prípadnej úradníckej vláde, docieliť chce skorší termín predčasných parlamentných volieb. Miesto 30. septembra navrhuje ich konanie začiatkom júla.