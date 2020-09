Poslancov na zasadnutí v stredu čaká odoberanie titulov i 13. dôchodky

Bratislava 13. septembra (TASR) - Minimálna mzda, 13. dôchodky, ale aj odoberanie vysokoškolských titulov, otázka potratov, prísnejšie sadzby za týranie zvierat, či ďalšia zbraňová amnestia. Aj o tom by mali rokovať poslanci Národnej rady (NR) SR počas 12. schôdze parlamentu, ktorá sa má začať v stredu (16. 9.) o 13.00 h. Na programe schôdze je vyše 70 bodov.



Novelu zákona o vysokých školách, ktorá má umožniť odoberanie vysokoškolských titulov, predložili do parlamentu koaliční poslanci. Právna úprava nemá zaviesť princíp retroaktivity, teda neumožní spätné odoberanie titulov. Jej účinnosť navrhujú od začiatku roka 2021, vzťahovať by sa tak mala až na záverečné práce študentov odovzdané po januári nasledujúceho roka.



Plénum by sa malo definitívne vyjadriť k novele zákona o zdravotnej starostlivosti upravujúcej oblasť potratov. Poslanci OĽANO navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chcú potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch. V druhom čítaní je aj novela zákona o hazardných hrách, ktorá má umožniť obciam na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov.



Definitívne by mali poslanci rozhodnúť aj o vyhlásení ďalšej zbraňovej amnestie. Platiť by mohla od 1. novembra do konca apríla 2021. Cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou. Novelu zákona o strelných zbraniach a strelive predložili poslanci Smeru-SD.



Zákonodarcovia by mali rokovať aj o zmenách pri 13. dôchodku, ktorý zaviedla ešte bývalá vláda. Po novom by mohol byť štátnou sociálnou dávkou a maximálna suma by mohla byť 300 eur. Hovoriť majú aj o novele zákona o minimálnej mzde. V budúcom roku by mohla byť 623 eur v hrubom namiesto 620 eur, mala by byť teda vo výške 57 percent priemernej mzdy v minulom roku. Suma minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu by tak mala byť 3,58 eura.



Poslanci by sa mali venovať aj zriadeniu Úradu pre správu zaisteného majetku. Ráta s tým vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Do trestného zákona by sa mali pridať nové trestné činy ohýbania práva a prikrmovania. K zníženiu rizík v bankovom sektore má prispieť návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ako aj návrh zákona o bankách.



Na programe schôdze je aj viacero poslaneckých noviel v prvom čítaní. SaS navrhuje rozšíriť okruh žiadateľov o príspevok z Fondu na podporu športu aj o samosprávne kraje. Predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) navrhuje, aby politické strany a hnutia viac nemuseli viesť osobitný účet v Štátnej pokladnici.



Nezaradení opoziční poslanci okolo Petra Pellegriniho predložili návrh, aby obce a vyššie územné celky dostali jednorazový nenávratný príspevok ako kompenzáciu výpadkov príjmov spôsobených epidemiologickými opatreniami proti šíreniu pandémie nového koronavírusu. Má byť vo výške 27 eur na obyvateľa, vyššie územné celky 12 eur na obyvateľa.



Na neverejnej časti by mali poslanci diskutovať o správach o plnení úloh Vojenského spravodajstva či Slovenskej informačnej služby. Počas schôdze sa tiež očakáva návrh na vznik poslaneckého klubu strany Hlas - sociálna demokracia, ktorý avizoval Pellegrini. Koalícia vytvorenie klubu nezaradených poslancov zrejme nepodporí. Strany argumentujú tým, že Hlas neprešiel parlamentnými voľbami.