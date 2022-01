Poslanci sa zídu opäť v utorok, čaká ich takmer 80-bodový program

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 30. januára (TASR) - Reforma súdnej mapy, novela autorského zákona, ale aj úprava nočnej služby či pohotovosti pre matky hasičky. Aj týmto témam by sa mali venovať poslanci Národnej rady (NR) SR na 55. schôdzi parlamentu. Začať by sa mala v utorok (1. 2.) o 13.00 h. Zákonodarcov na nej čaká takmer 80-bodový program.Nová súdna mapa z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave. Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Zostávajúce súdy majú fungovať ako pracoviská alebo sídla. Zmeny sa týkajú aj krajských súdov.Okrem opozície či odborárov zmeny namietajú aj koaliční partneri. Nesúhlasia s reformou v podobe, v akej ju schválila vláda. Namietajú, že v nej neboli zapracované zásadné pripomienky a viacerí hovoria o ohrození financií z fondu obnovy. V uplynulých dňoch sa mala ministerka stretnúť s koaličnými poslaneckými klubmi, rokovať majú o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu.Plénum by sa malo zaoberať aj vládnym návrhom na zvýšenie opakovaných príspevkov náhradným rodičom, ktorí sa starajú o súrodenecké skupiny detí alebo o deti so zdravotným znevýhodnením.Definitívne by mali poslanci rozhodnúť o niektorých návrhoch rezortu kultúry. Jedným je novela autorského zákona a druhým návrh zákona o mediálnych službách. Ten má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a takzvaný zákon o digitálnom vysielaní. Pribudnúť k nemu majú pozmeňujúce návrhy na úpravu voľby generálneho riaditeľa RTVS či kvót pre slovenskú hudbu v rádiách.V druhom čítaní je aj novela zákona o sociálnom poistení, ktorou chce rezort práce zrušiť ročné zúčtovanie v sociálnom poistení či zaviesť elektronické posudzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti. Novela má zaviesť aj opätovné plynutie ochrannej lehoty pre ženy, ktoré otehotneli do 180 dní od zániku nemocenského poistenia.Zákonodarcovia by sa mali definitívne vyjadriť aj k opozičnému návrhu poslancov Smeru-SD na zlepšenie prístupu verejných vysokých škôl k finančným prostriedkom poskytovaným prostredníctvom Fondu na podporu umenia.Plénum by malo rokovať aj o viacerých poslaneckých návrhoch v prvom čítaní. SaS navrhuje upraviť možnosť nočnej služby či pohotovosti pre matky hasičky. Koaliční poslanci prišli aj s novelou Trestného zákona na úpravu postihu machinácií pri verejnom obstarávaní.Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho predložili návrh na vyplatenie jednorazových príplatkov pre dôchodcov vo výške 200 eur. Opätovne prišli aj s návrhom na zníženie DPH pre gastrosektor na päť percent v roku 2022 a od roku 2023 natrvalo na desať percent. Zmenou v štátnom rozpočte chcú zas dofinancovať zdravotníctvo.Peter Kremský (OĽANO) navrhol zmeny v živnostenskom zákone, ktoré by mohli umožniť občanom s právnickým vzdelaním druhého stupňa poskytovať zákonom vymedzený rozsah služieb, na ktoré nebude potrebné byť na zozname advokátov. Návrh kritizovala odborná verejnosť, nepodporuje ho ani ministerka spravodlivosti.Na blížiacu sa schôdzu sa presunul aj návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorým by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov. Novelu presúvajú zákonodarcovia už mesiace.Podľa programu zverejneného na webe NR SR by mali poslanci 3. februára voliť komisára pre deti. Kandidátkami sú poslankyňa za OĽANO Katarína Hatráková a Mária Vargová.