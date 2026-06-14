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Poslanci sa zídu už v pondelok, na schôdzi rokujú štvrtý týždeň
Hlas-SD predložil návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov.
Autor TASR
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Bratislava 14. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v 52. schôdzi od pondelka (15. 6.), rokovať budú už štvrtý týždeň. Pondelkové rokovanie majú začať tzv. zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu-SD a SNS k novelizácii Ústavy SR. Obe strany chcú predĺžiť volebné obdobie samosprávam, pričom SNS žiada aj predĺženie volebného obdobia pre NR SR. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý).
Hlas-SD predložil návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Presadiť chce v rámci neho i možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. SNS má tiež návrh k predĺženiu funkčného obdobia, tá však chce volebné obdobie na päť rokov okrem samospráv predlžovať aj poslancom. K obom návrhom sú predložené aj súvisiace novely zákona o obecnom zriadení. O všetkých týchto návrhoch má NR SR rokovať od pondelkového rána. Počas pondelka poslanci nebudú hlasovať.
Kamenického chce opozícia v pondelok popoludní odvolávať za to, že „nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú“. Migaľovi chcú opoziční poslanci vysloviť nedôveru za netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením.
Poslanci majú ešte stále na stole aj volebnú novelu z dielne koaličného Smeru-SD. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom by sa mohlo voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Parlament o zmene začal rokovať už uplynulý týždeň.
Neprerokovaná zostáva zatiaľ aj novela zákona o Environmentálnom fonde, ktorá je v parlamente už od októbra 2025. Poslanci sa ešte nedostali ani k vetovaným legislatívam. Zákon o tzv. covidových amnestiách a novelu zákona o hazardných hrách vrátil prezident Peter Pellegrini ešte vlani, novelu zákona o potravinách zase vetoval v máji tohto roka.
Viaceré návrhy chce na schôdzi presadiť aj opozícia. PS i SaS prišli s novelami rokovacieho poriadku. Progresívci ňou chcú okrem iného presadiť zmenu postupu pri vykazovaní poslancov zo sály, liberáli zase sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie a posudzovanie tzv. prílepkov. KDH predložilo návrh, podľa ktorého by špecialisti pre dospelých mohli ošetrovať aj deti od 15 rokov. Hnutie Slovensko zase navrhlo úpravu kvóra potrebného na platnosť výsledkov referenda.
Na programe schôdze je tiež mimoriadna správa verejného ochranu práv Róberta Dobrovodského k poplatkom v zdravotníctve. Okrem toho poslancov čakajú aj ďalšie návrhy uznesení i výročné správy. Medzi nimi je napríklad správa o činnosti prokuratúry za rok 2024 a aj správy Úradu na ochranu oznamovateľov za roky 2024 a 2025.
Hlas-SD predložil návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Presadiť chce v rámci neho i možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. SNS má tiež návrh k predĺženiu funkčného obdobia, tá však chce volebné obdobie na päť rokov okrem samospráv predlžovať aj poslancom. K obom návrhom sú predložené aj súvisiace novely zákona o obecnom zriadení. O všetkých týchto návrhoch má NR SR rokovať od pondelkového rána. Počas pondelka poslanci nebudú hlasovať.
Kamenického chce opozícia v pondelok popoludní odvolávať za to, že „nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú“. Migaľovi chcú opoziční poslanci vysloviť nedôveru za netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením.
Poslanci majú ešte stále na stole aj volebnú novelu z dielne koaličného Smeru-SD. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom by sa mohlo voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Parlament o zmene začal rokovať už uplynulý týždeň.
Neprerokovaná zostáva zatiaľ aj novela zákona o Environmentálnom fonde, ktorá je v parlamente už od októbra 2025. Poslanci sa ešte nedostali ani k vetovaným legislatívam. Zákon o tzv. covidových amnestiách a novelu zákona o hazardných hrách vrátil prezident Peter Pellegrini ešte vlani, novelu zákona o potravinách zase vetoval v máji tohto roka.
Viaceré návrhy chce na schôdzi presadiť aj opozícia. PS i SaS prišli s novelami rokovacieho poriadku. Progresívci ňou chcú okrem iného presadiť zmenu postupu pri vykazovaní poslancov zo sály, liberáli zase sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie a posudzovanie tzv. prílepkov. KDH predložilo návrh, podľa ktorého by špecialisti pre dospelých mohli ošetrovať aj deti od 15 rokov. Hnutie Slovensko zase navrhlo úpravu kvóra potrebného na platnosť výsledkov referenda.
Na programe schôdze je tiež mimoriadna správa verejného ochranu práv Róberta Dobrovodského k poplatkom v zdravotníctve. Okrem toho poslancov čakajú aj ďalšie návrhy uznesení i výročné správy. Medzi nimi je napríklad správa o činnosti prokuratúry za rok 2024 a aj správy Úradu na ochranu oznamovateľov za roky 2024 a 2025.