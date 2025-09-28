< sekcia Slovensko
Poslanci sa zídu v pondelok, venovať sa budú novele zákona o odpadoch
Na programe tejto schôdze sú tiež dva vetované zákony, ktoré do NR SR vrátil prezident Peter Pellegrini. Ide o zákon o tzv. covidových amnestiách.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc už v pondelok (29. 9.), hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich štvrtý rokovací týždeň na 39. parlamentnej schôdzi. Na programe majú stále vyše 80 bodov. V pondelok by sa mali od rána venovať vládnej novele zákona o odpadoch. Prebrať by následne mali zmenu zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS.
Novela zákona o odpadoch je v druhom čítaní. Docieliť sa ňou má, aby organizácia poverená ministerstvom životného prostredia mohla zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov. Náklady na tieto procesy by sa mali hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky.
V pondelok sa o prerokovaných bodoch hlasovať nebude. Najbližšie hlasovanie sa bude konať až v utorok (30. 9.). Rozhodovať sa má vtedy napríklad o uznesení k vykonaniu auditu čerpania dotácií a grantov, ktorý predložila koalícia. Poslancov tento týždeň čaká i návrh zákona o adresnej energopomoci. Rokovať by o ňom mali od utorka rána. V prípade jeho schválenia budú domácnosti od budúceho roka dostávať adresnú energopomoc. Nárok naň budú mať tie, ktorých príjem bude nižší ako stanoví nariadenie vlády.
Na tejto schôdzi sa majú riešiť aj viaceré návrhy z dielne koaličných poslancov. Andrej Sitkár (Smer-SD) a Igor Šimko (Hlas-SD) do parlamentu predložili úpravu, ktorá má zvýšiť počet košických mestských poslancov. Národniari zase prišli s návrhom, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať výlučne štátny občan SR. Parlament by mal prebrať ešte aj viaceré opozičné návrhy, medzi nimi i návrhy na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu a viacerým ministrom, ktoré sa už viackrát presúvali.
Na programe tejto schôdze sú tiež dva vetované zákony, ktoré do NR SR vrátil prezident Peter Pellegrini. Ide o zákon o tzv. covidových amnestiách. Hlava štátu pri ňom namietala časť o tom, že by mali byť odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. Na opätovné prerokovanie Pellegrini vrátil i zákon o podpore prioritných okresov.
