Poslanci sa zídu v utorok, čaká ich ešte viacero neprerokovaných bodov

Bratislava 24. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (26. 10.). Na programe aktuálnej 48. schôdze ich čaká ešte viacero neprerokovaných bodov. Okrem toho by sa mala v utorok popoludní konať mimoriadna schôdza iniciovaná opozíciou, na ktorej by mal čeliť opozičnému pokusu o odvolanie minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS).



Na riadnej schôdzi by sa mali poslanci venovať okrem iného reforme nemocníc. Tie by mali fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má optimalizovaná sieť. Reforma by mala podľa rezortu zdravotníctva priniesť menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie. V koalícii by mali ďalej pokračovať rokovania o podpore reformy. Sme rodina totiž avizovalo, že v doteraz predloženom znení novelu nepodporí.



Na schôdzi by sa mali zákonodarcovia definitívne vyjadriť k novele zákona o ochrane prírody, ktorá predpokladá presun správy štátnych pozemkov v národných parkoch pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR. Rozhodnúť by mali aj o výstavbe štátnych nájomných bytov či o novele zákona o štátnom občianstve, ktorá hovorí o zmiernení podmienok straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu. V druhom čítaní je aj návrh zákona o pomoci tehotným ženám, ktorým mienia poslanci z klubov OĽANO a Sme rodina vytvoriť podporné opatrenia pre ženu zvažujúcu potrat.



V skrátenom legislatívnom konaní by sa mali poslanci venovať vládnej novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Cieľom je predĺženie možnosti získať sprostredkovateľský bonus za zaočkovanie blízkej osoby proti ochoreniu COVID-19 do konca roka. Návrh hovorí aj o možnosti vyplatenia náhradnej očkovacej prémie z dôvodov "hodných osobitého zreteľa".