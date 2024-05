Poslanci sa zídu v utorok, čaká ich ešte viacero neprerokovaných bodov

Bratislava 5. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc opäť v utorok (7. 5.) o 9.00 h. Počas dňa by mali rozhodnúť o viacerých prerokovaných bodoch programu, keďže v piatok (3. 5.) nehlasovali.



Podľa schválenej zmeny programu by mali v utorok popoludní rokovať o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá je aktuálne v druhom čítaní a ktorej sa parlament venuje v skrátenom legislatívnom konaní. Po prerokovaní bodu by sa mali venovať ďalším dvom návrhom z dielne rezortu zdravotníctva.



Okrem toho by mali zákonodarcovia na aktuálnej schôdzi prerokovať v druhom čítaní aj novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má riešiť problematiku medveďov. Parlament sa návrhu rovnako venuje v zrýchlenom režime.



Medzi zvyšnými neprerokovanými bodmi je aj viacero poslaneckých návrhov zákonov, ale napríklad aj správy o činnosti verejného ochrancu práv, komisára pre deti či komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za minulý rok.