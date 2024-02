Poslanci sa zídu v utorok, čaká ich hlasovanie o desiatkach návrhov

Bratislava 25. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (27. 2.) o 9.00 h ráno. Na programe aktuálnej deviatej schôdze majú ešte pár neprerokovaných bodov. Okrem toho ich v utorok čaká aj hlasovanie o desiatkach už prerokovaných bodov, keďže minulý týždeň sa v pléne nehlasovalo.



Medzi neprerokovanými bodmi sú ešte napríklad poslanecké novely Zákonníka práce či Trestného poriadku. Pri hlasovaní by sa mali zákonodarcovia vyjadriť napríklad k niekoľkým opozičným novelám Trestného poriadku, ale aj Trestného zákona, ktoré sa týkajú domáceho násilia či redefinície znásilnenia.



Rozhodnúť by mali aj o návrhu na jednorazové odškodnenie po nezákonných sterilizáciách z dielne opozície. Hlasovať by mali aj o tom, či do druhého čítania posunú návrh na zriadenie školského ombudsmana alebo úpravu práva maloletého pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na prítomnosť sprevádzajúcej osoby.



Prerokovaný v prvom čítaní je aj návrh na zavedenie povinnosti verejného vypočutia kandidáta na post riaditeľa Slovenskej informačnej služby v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Zákonodarcovia by mali rozhodnúť aj o tom, či do druhého čítania posunú opozičný návrh na zvýšenie hranice hodnoty majetku určeného na odpisovanie a skrátenie odpisovania niektorých budov.