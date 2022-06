Poslanci sa zídu v utorok, majú ďalej diskutovať o odvolávaní Sulíka

Bratislava 26. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia do lavíc opäť v utorok (28. 6.). Pokračovať majú v diskusii k návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie. Počas týždňa by sa mali venovať aj viacerým neprerokovaným bodom z programu 66. schôdze, rozhodnúť by mali aj o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO).



Schôdzu na odvolávanie Sulíka inicioval opozičný Smer-SD, návrh odôvodnil pasivitou ministra pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohonných látok. Vláda návrh opozície odmietla. Diskusia sa v pléne NR SR začala 16. júna, prihlásených je ešte niekoľko rečníkov.



Poslanci by mali počas týždňa pokračovať aj v riadnej 66. schôdzi. Okrem viacerých návrhov nezaradených poslancov by sa malo plénum venovať aj novele zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní, ktorú predložil koaličný poslanec György Gyimesi (OĽANO) s nezaradeným Tomášom Tarabom. Chcú, aby na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií bolo zakázané vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.



Poslanci by mali na riadnej schôdzi tiež voliť nového riaditeľa RTVS, vyberať majú z ôsmich kandidátov. Termín voľby zatiaľ známy nie je, v koalícii sa spomína aj september.



Diskusiu k návrhu na odvolanie šéfa envirorezortu poslanci ukončili v piatok (24. 6.). Schôdzu iniciovali nezaradení poslanci okolo Miroslava Suju, pod návrh sa podpísali i poslanci Smeru-SD. Budajovi vyčítajú okrem iného nezvládanie situácie s medveďmi. Hlasovanie o vyslovení nedôvery ministrovi preložili všeobecným súhlasom na riadnu 66. schôdzu. Podpredseda snemovne Milan Laurenčík (SaS) avizoval termín na utorok o 17.00 h.