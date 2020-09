Poslanci sa zídu v utorok, prerokovať majú zmeny v oblasti potratov

Bratislava 26. júla (TRAS) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok. Pokračovať by mali v diskusii k novele zákona o hazardných hrách. Koaliční poslanci v nej navrhujú vypustiť podmienku petície, ak chce obec na svojom území zakázať hazard. Do rozpravy je ešte písomne prihlásená poslankyňa Lucia Drábiková (OĽANO).



Na programe aktuálnej 12. schôdze je ešte novela zákona o zdravotnej starostlivosti upravujúca oblasť potratov. Poslanci z klubu OĽANO ňou navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, či obsiahlejšie hlásenie o potratoch.



Pozmeňujúce návrhy k novele avizovala predkladateľka Anna Záborská (OĽANO), ako aj šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS). Tá už informovala, že obsahom jej návrhu je i takzvaná interrupčná tabletka. Časť poslancov klubu OĽANO už avizovala, že Záborskej novelu v pléne nepodporia.



Plénum by malo o oboch novelách definitívne rozhodnúť, keďže sú v druhom čítaní.