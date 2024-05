Poslanci sa zídu v utorok, rozhodnúť majú o odvolávaní 2 ministeriek

Bratislava 12. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (14. 5.) ráno. Počas dňa by mali rozhodnúť o opozičných návrhoch na odvolenie ministeriek zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) a kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Okrem toho majú na programe aktuálnej 12. schôdze ešte niekoľko neprerokovaných bodov.



Návrh na odvolanie ministerky kultúry podali opozičné PS a SaS ešte vo februári. Ministerka podľa nich neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Šimkovičová ich argumenty odmietla, deklarovala napĺňanie vízie pre kultúru z vládneho programu. Zastali sa jej aj koaliční kolegovia a členovia vlády.



Ministerku zdravotníctva zas navrhli odvolať hnutie Slovensko, PS a KDH. Argumentujú neriešením problémov zdravotníctva, ako kolabujúci ambulantný sektor či nedostatok sestier. Hovoria aj o ohrozovaní eurofondov. Dolinková odmietla ich výčitky. Tvrdí, že jej rezort postupne rieši spomínané problémy. Informovala, že pripravuje aj reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti.



Medzi neprerokovanými bodmi schôdze sú ešte napríklad výročné správy o činnosti verejného ochrancu práv, komisára pre deti či komisára pre zdravotne znevýhodnených a ďalšie.



Neprerokovaný ostal aj vládny návrh zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý by mal riešiť situáciu s medveďmi. Aktuálne je v druhom čítaní, parlament sa mu venuje v skrátenom legislatívnom konaní. Poslancov čaká ešte vládna novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach aj s návrhom na jej prerokovanie v zrýchlenom režime. Očakáva sa aj rokovanie o zmenách v RTVS.