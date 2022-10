Poslanci sa zídu v utorok, venovať sa majú rozpočtu a 13. dôchodkom

Bratislava 9. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu v utorok (11. 10.) od 9.00 h. Na hlasovaní o 11.00 h by sa mali znova pokúsiť o posunutie novely zákona o štátnom rozpočte na tento rok do druhého čítania. Prerokovať by mali na aktuálnej schôdzi i návrh na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov aj v novembri. O zmene rokujú v skrátenom legislatívnom konaní spolu s rozpočtom.



Poslanci o rozpočte v piatok (7. 10.) nerozhodli pre obštrukciu opozície, pri hlasovaní nebolo plénum uznášaniaschopné. Smer-SD žiada, aby sa rozpočet zvýšil len o 207 miliónov eur na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov. V obštrukcii je pripravený pokračovať. Liberáli označili návrh za "diletantsky" spravený a za bianko šek ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO). Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš tento naratív odmieta a hovorí o pomoci ľuďom.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ešte vo štvrtok (6. 10.) poslancom ozrejmil jednotlivé výdavky, zároveň avizoval pozmeňujúci návrh s podrobnejším rozpisom toho, na aké položky majú byť financie použité. Novela zákona o štátnom rozpočte má zvýšiť výdavky aj príjmy o približne 1,5 miliardy eur, pričom výška plánovaného deficitu sa nemení. I keď sa oproti pôvodne schválenému rozpočtu výrazne zvýšili daňové príjmy štátu, bez zmeny zákona ich nie je možné v tomto roku použiť.



Na programe aktuálnej schôdze ostalo ešte zopár návrhov. Medzi nimi napríklad uznesenie týkajúce sa ochrany slobody vierovyznania a presvedčenia. Okrem iného by mali zákonodarcovia rozhodnúť aj o návrhu uznesenia súvisiaceho s vyvodením zodpovednosti voči niektorým orgánom činným v trestnom konaní, ktoré predložil opozičný Smer-SD.



Niekoľko bodov poslanci v piatok presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom 18. októbra. Ide o poslanecký návrh novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ďalej novelu Občianskeho zákonníka z dielne SaS o ukotvení inštitútu partnerského spolužitia, ako aj návrh novely zákona o hazardných hrách od Martina Čepčeka (nezaradený) a vládny návrh zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou.