Poslanci budú vo štvrtok rozhodovať o zmenách pri núdzovom stave

Bratislava 13. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po prerušení 18. schôdze zídu opäť vo štvrtok (17. 12.). Definitívne majú rozhodnúť o novele ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorá upravuje predlžovanie núdzového stavu. Okrem toho majú prerokovať ešte návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.



Z novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu vyplýva, že vláda by mohla vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť to však bude musieť parlament, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu. Rovnako by malo plénum rozhodnúť o novele zákona o Ústavnom súde SR. Jej cieľom je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR.



Zmeny v zákone o rozpočtovej zodpovednosti sa týkajú zavedenia limitu verejných výdavkov. Zároveň sa navrhuje naviazať horný limit dlhu verejnej správy na čistý dlh verejnej správy a z tohto dôvodu sa navrhuje tiež upraviť sankčné pásma dlhovej brzdy a opatrenia, ktoré sa majú prijať pri dosiahnutí konkrétneho sankčného pásma. Koaličná SaS avizovala, že trvá aj na premietnutí daňovej brzdy do novely. To je pre ňu kľúčové a bez toho podľa slov poslanca a šéfa parlamentného finančného výboru Mariana Viskupiča (SaS) nebude strana hlasovať za návrh.



Aktuálnu 18. schôdzu NR SR na týždeň prerušili zákonodarcovia vo štvrtok (10. 12.). Dôvodom bolo, že koalícia nemala dostatok poslancov na odsúhlasenie novely ústavného zákona, a to aj pre karanténu niektorých z nich. Na zmeny v ústave a ústavných zákonoch treba totiž súhlas aspoň 90 poslancov. Prerušenie navrhli štyri koaličné poslanecké kluby, plénum to odobrilo hlasovaním.