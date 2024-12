Poslanci SaS chcú, aby NRSR vyzvala vládu riadne riešiť úpravu hymny

Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS navrhnú v pléne zaradiť do programu schôdze bod, v rámci ktorého by vyzvali vládu, aby pri úprave štátnej hymny postupovala riadnym procesom. Poslanci za SaS o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii. Nesúhlasia, aby podoba štátnej hymny vyzerala tak, ako sa rozhodne ten, kto riadi ministerstvo kultúry.



"Chceme apelovať aj z pôdy parlamentu voči vláde, že tak, ako to bolo pri prvej verzii hymny za prvej republiky, tak ako to bolo, keď vznikla Slovenská republika, vždy tu bola súťaž návrhov a nakoniec tá verzia, ktorú teraz máme, bola legitimizovaná príslušným výborom Národnej rady SR. A toto žiadame, aby jednoducho rešpektovala táto vláda," vyhlásila poslankyňa Mária Kolíková (SaS) s tým, že vláda musí pristupovať k štátnej hymne s úctou.



SaS chce, aby parlament uznesením požiadal vládu a osobitne ministerstvo kultúry a rezort vnútra, aby v procese výberu návrhu novej hudobnej úpravy štátnej hymny postupovali "transparentne, s náležitou odbornou starostlivosťou vrátane vypísania výberového konania". Konečnú novú verziu štátnej hymny by mal podľa uznesenia posudzovať Výbor NR SR pre kultúru a médiá a následne aj parlament formou uznesenia.



Ministerstvo kultúry SR pripravuje v spolupráci so Slovenskou filharmóniou úpravu štátnej hymny. Nový aranžmán dostane po 32 rokoch, pričom pôvodný text ani nápev sa nemenia. Má byť viac symfonický, monumentálny a nápaditý. Úlohy sa zhostil slovenský skladateľ, dirigent a producent Oskar Rózsa.