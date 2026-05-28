Poslanci schválili aktualizované pravidlá rokovania i hlasovania
Podrobnejšie pravidlá rokovania reagujú aj na poslednú novelu rokovacieho poriadku, ktorá priniesla zmeny najmä v priebehu rozpravy.
Bratislava 28. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili pravidlá hlasovania na schôdzach parlamentu, ako aj pravidlá pre podávanie a doručovanie materiálov Národnej rade SR, a tiež podrobnejšie pravidlá rokovania. Ide najmä o aktualizáciu dokumentov vzhľadom na vývoj v digitalizácii priebehu rokovania a materiály tiež nadväzujú na najnovšie zmeny v rokovacom poriadku NR SR.
„V súčasnosti platné Pravidlá hlasovania na schôdzach Národnej rady SR boli schválené uznesením Národnej rady SR ešte v roku 1997. Tento dokument obsahuje pôvodný hlasovací systém a hlasovacie jednotky, ktoré boli nahradené modernejším systémom. Je preto potrebné prijať nové pravidlá, ktoré budú na uvedenú zmenu reagovať,“ píše sa v odôvodnení materiálu. Parlament v súčasnosti na hlasovanie používa Digitálny konferenčný systém (DKS). Každý poslanec dostáva na celé volebné obdobie jednu hlasovaciu kartu, pravidlá upravujú podrobnejší postup v prípade, ak poslanec kartu pri sebe nemá. „Pravidlá podrobnejšie upravujú, z čoho pozostáva hlasovacie zariadenie a ako sa poslanec prezentuje a vykonáva jednotlivé úkony pri hlasovaní,“ uviedli koaliční poslanci v návrhu. Podrobnejšie sa taktiež upravujú iné spôsoby hlasovania ako technickým zariadením, ide o hlasovanie zdvihnutím ruky alebo hlasovanie podľa mien.
Pravidlá pre podávanie a doručovanie materiálov určujú jednotlivé, aj technické, náležitosti, ktoré musí navrhovateľ dodržať, aby bol zachovaný jednotný postup pri podávaní materiálov. Pôvodné pravidlá boli prijaté ešte v roku 2008 a novelizovali sa v roku 2018. Upravovali najmä aspekty elektronického podávania materiálov. „Vzhľadom na rýchly vývoj informačných technológií, ako aj z dôvodov aplikačnej praxe, je potrebné pôvodné pravidlá upraviť nanovo,“ argumentujú poslanci.
Podrobnejšie pravidlá rokovania reagujú aj na poslednú novelu rokovacieho poriadku, ktorá priniesla zmeny najmä v priebehu rozpravy. „Významným doplnením je úprava spôsobu čítania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorá doteraz absentovala,“ píše sa v materiáli.
