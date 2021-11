Poslanci schválili disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu

Bratislava 11. novembra (TASR) – Disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR má byť účinný od 1. decembra. Vyplýva to z návrhu zákona o disciplinárnom poriadku NSS SR, ktorý schválili poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom hlasovaní. Disciplinárny poriadok má podľa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR odstrániť súčasný neefektívny, ""v mnohých prípadoch až nefunkčný stav disciplinárnych konaní"".



"Pôvodný zámer zákonodarcu zveriť disciplinárnu právomoc jednotlivým právnickým stavom tak, aby tieto stavy mohli autonómne regulovať správanie svojich členov, sa v aplikačnej praxi neosvedčil a vykazoval v mnohých prípadoch nefunkčnosť či nedostatočnú pružnosť," uviedol rezort spravodlivosti, ktorý návrh predložil.



Návrh obsahuje zjednotenie výlučne procesnoprávnej úpravy disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred NSS SR. Hmotnoprávna úprava má zostať naďalej súčasťou statusových zákonov.



Rezort spravodlivosti tvrdí, že cieľom návrhu nie je prejavenie nedôvery voči jednotlivým právnickým stavom. "Práve naopak, predložený návrh zákona predpokladá úzku kooperáciu medzi Najvyšším správnym súdom a orgánmi, ktoré reprezentujú jednotlivé právnické stavy. Dotknuté stavovské organizácie budú disponovať návrhovým oprávnením, s využitím ktorého budú navrhovať svojich zástupcov ako nezávislých prísediacich do disciplinárnych senátov," dodal.



Disciplinárne senáty majú tvoriť traja sudcovia NSS SR a dvaja prísediaci z nesudcovského prostredia. "Buď prokurátori, súdni exekútori alebo notári, podľa toho, kto je disciplinárne obvineným," spresnilo MS s tým, že disciplinárne konanie pred NSS SR je koncipované ako návrhové konanie a je nastavené ako jednostupňové. "Pričom odvolanie bude prípustné len proti disciplinárnemu rozhodnutiu, ktorým sa ukladá najprísnejšia sankcia spočívajúca v odvolaní z funkcie," doplnilo. Súčasne sa pripúšťa obnova konania.



Predsedov disciplinárnych senátov, sudcov disciplinárnych senátov a ich zastupovanie by mal určiť na obdobie troch rokov predseda NSS SR. Návrh nového disciplinárneho súdneho poriadku tiež stanovuje pre disciplinárny senát spravidla trojmesačnú alebo za splnenia zákonných podmienok šesťmesačnú lehotu na vydanie disciplinárneho rozhodnutia.



Právna úprava má poskytovať záruky potrebné na to, aby bolo právo na spravodlivý proces riadne dodržané počas celého disciplinárneho konania. "Uvedené je potrebné vnímať aj v kontexte pomerne nedávnej minulosti, keď vysokí predstavitelia justície prostredníctvom zneužívania disciplinárnych konaní perzekvovali nepohodlných sudcov," uviedlo MS.



Ministerstvo upozorňuje, že časť otázok procesného charakteru vo vzťahu k disciplinárnej zodpovednosti súdnych exekútorov a notárov je v súčasnosti riešená v interných predpisoch komôr. "Od tohto konceptu sa upúšťa, čo vo výsledku povedie k tomu, že časť právnej úpravy pôvodne obsiahnutá v interných predpisoch bude povýšená na úroveň zákonnej úpravy tak, ako je to v prípade sudcov a prokurátorov," podotklo.



Pozmeňujúcim návrhom poslanci schválili aj to, aby v prípade dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu či prokurátora, mal tento sudca či prokurátor nárok na rovnakú výšku časti platu bez ohľadu na dôvod dočasného pozastavenia výkonu funkcie. Rozšíria sa tiež pravidlá pre dôslednejšie zohľadňovanie predchádzajúceho postihu pri disciplinárnom konaní nasledujúcom po skončení trestného, priestupkového alebo iného konania. V disciplinárnom konaní sa už nebude môcť ukladať povahovo totožná sankcia.



Zákon má byť účinný od 1. decembra.