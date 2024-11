Platy viacerých zdravotníkov majú rásť rovnako ako pred konsolidáciou

Bratislava 6. novembra (TASR) - Platy sestier, pôrodných asistentiek, záchranárov a ďalších vybraných skupín zdravotníkov majú v nasledujúcich dvoch rokoch rásť rovnako, ako bolo plánované pred prijatím konsolidačných zmien. Vyplýva to z vládnej novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní schválili. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.



Bez zmeny má zostať rast platov sestier, pôrodných asistentiek, záchranárov a ďalších zdravotníkov, ktorých minimálna výška základnej zložky mzdy je v tomto roku pod koeficientom 1,00. Pri ostatných zdravotníkoch majú platy v nasledujúcich dvoch rokoch rásť pomalšie, ako sa plánovalo. Oproti stavu po schválení konsolidačných opatrení však príde vďaka novele k zvýšeniu, a to z troch na 6,44 percenta na rok 2025 a na 8,05 percenta na rok 2026. Úprava má tiež priniesť zvýšenie sadzby poistného za poistencov štátu na posledný mesiac tohto roka zo 4,5 na 6,55 percenta z vymeriavacieho základu.



Ministerstvo zdravotníctva, ktoré za návrhom stojí, chcelo zmenami predísť hromadným výpovediam zdravotníkov v nemocniciach. "V prípade nevykonania úpravy hrozí podávanie hromadných výpovedí zo strany zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach, ako aj pokles záujmu o štúdium jednotlivých zdravotníckych profesií zo strany študentov, odchod zdravotníckych pracovníkov zo systému zdravotníctva, prípadne ich presun do iných štátov," skonštatovalo.



Vláda prijatím konsolidačného balíka spomalila valorizáciu platov zdravotníkov na roky 2025 a 2026 z plánovaného rastu o 9,7 na tri percentá. Zmeny skritizovali zdravotníci naprieč celým sektorom. Sestry aj lekári hrozili podaním výpovedí z nadčasov aj riadnych výpovedí.



Lekári už so zberom riadnych výpovedí začali. Sú podľa vlastných slov ochotní ďalej rokovať a stiahnuť ich, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. To obsahovalo aj dohodu na platoch a ich náraste. Lekárske odborové združenie tiež žiada, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) potvrdil otvorenosť rokovať ďalej. Verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody. Premiér Robert Fico (Smer-SD) zároveň deklaroval, že téma transformácie nemocníc na akciové spoločnosti nie je na stole.