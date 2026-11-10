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Poslanci schválili novelu, ktorá rieši preloženie sudcov
Legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Sudcovia Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorí boli k 31. júlu 2021 členmi jeho správneho kolégia, budú môcť požiadať o preloženie na Najvyšší správny súd (NSS) SR. Preloženie bude možné bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
„Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál vzhľadom na to, že pri zriaďovaní NSS SR neboli akceptované pripomienky väčšiny odbornej verejnosti, vrátane Najvyššieho súdu SR, aby sa sudcovia, ktorí boli k 31. júlu 2021 sudcami správneho kolégia NS SR, ex lege stali sudcami Najvyššieho správneho súdu SR, pokiaľ by v určenej lehote nevyhlásili, že chcú zostať sudcami Najvyššieho súdu SR,“ zdôvodnilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré návrh predložilo.
MS priblížilo, že v čase zriadenia NSS pôsobilo na správnom kolégiu NS 20 sudcov, pričom prvé celkové počty a voľné miesta sudcov NSS ich určili na 30. V čase zriadenia NSS bolo podľa rezortu rozhodnuté, že voľné miesta sudcov NSS sa budú obsadzovať ad hoc výberovým konaním Súdnou radou SR. V dôsledku toho sa podľa MS stalo sudcami NSS deväť sudcov správneho kolégia NS, pričom pôvodne bolo obsadených 16 miest. „V súčasnosti pôsobí na NSS celkom 25 sudcov, z toho iba 14 boli pred preložením na NSS sudcami, pričom niektorí z nich sa predtým správnemu právu na úrovni zodpovedajúcej funkcii sudcu NSS vôbec nevenovali,“ uviedlo ministerstvo.
Vo vzťahu k NS to podľa neho viedlo k tomu, že 11 sudcovia, ktorí boli do 1. augusta 2021 správnymi sudcami a vytvárali judikatúru v oblasti správneho práva, sa museli rešpecializovať na iné odvetvia práva. Väčšina z nich prešla na občianskoprávne kolégium a časť na obchodnoprávne kolégium.
Novou úpravou sa podľa predkladateľov vytvorí priestor pre NS doplniť jeho občianskoprávne a obchodnoprávne kolégiá sudcami kariérne špecializovanými v oblasti občianskeho a obchodného práva. To prispeje nielen ku zrýchleniu konania, ale i k jeho väčšiemu zjednoteniu, mienia. V prípade NSS to znamená personálne posilnenie o sudcov.
Novela takisto stanovuje, že ak sa sudca v čase preloženia stal predsedom senátu, funkcia mu zostáva aj po jeho preložení na NSS. Má to zachovať kontinuitu výkonu funkcie a rešpektovanie doterajšieho postavenia sudcu v rámci súdnej organizácie.
Legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
„Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál vzhľadom na to, že pri zriaďovaní NSS SR neboli akceptované pripomienky väčšiny odbornej verejnosti, vrátane Najvyššieho súdu SR, aby sa sudcovia, ktorí boli k 31. júlu 2021 sudcami správneho kolégia NS SR, ex lege stali sudcami Najvyššieho správneho súdu SR, pokiaľ by v určenej lehote nevyhlásili, že chcú zostať sudcami Najvyššieho súdu SR,“ zdôvodnilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré návrh predložilo.
MS priblížilo, že v čase zriadenia NSS pôsobilo na správnom kolégiu NS 20 sudcov, pričom prvé celkové počty a voľné miesta sudcov NSS ich určili na 30. V čase zriadenia NSS bolo podľa rezortu rozhodnuté, že voľné miesta sudcov NSS sa budú obsadzovať ad hoc výberovým konaním Súdnou radou SR. V dôsledku toho sa podľa MS stalo sudcami NSS deväť sudcov správneho kolégia NS, pričom pôvodne bolo obsadených 16 miest. „V súčasnosti pôsobí na NSS celkom 25 sudcov, z toho iba 14 boli pred preložením na NSS sudcami, pričom niektorí z nich sa predtým správnemu právu na úrovni zodpovedajúcej funkcii sudcu NSS vôbec nevenovali,“ uviedlo ministerstvo.
Vo vzťahu k NS to podľa neho viedlo k tomu, že 11 sudcovia, ktorí boli do 1. augusta 2021 správnymi sudcami a vytvárali judikatúru v oblasti správneho práva, sa museli rešpecializovať na iné odvetvia práva. Väčšina z nich prešla na občianskoprávne kolégium a časť na obchodnoprávne kolégium.
Novou úpravou sa podľa predkladateľov vytvorí priestor pre NS doplniť jeho občianskoprávne a obchodnoprávne kolégiá sudcami kariérne špecializovanými v oblasti občianskeho a obchodného práva. To prispeje nielen ku zrýchleniu konania, ale i k jeho väčšiemu zjednoteniu, mienia. V prípade NSS to znamená personálne posilnenie o sudcov.
Novela takisto stanovuje, že ak sa sudca v čase preloženia stal predsedom senátu, funkcia mu zostáva aj po jeho preložení na NSS. Má to zachovať kontinuitu výkonu funkcie a rešpektovanie doterajšieho postavenia sudcu v rámci súdnej organizácie.
Legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.