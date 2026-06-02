< sekcia Slovensko
Poslanci schválili novelu vysokoškolského zákona
Po novom takisto verejná vysoká škola bude môcť založiť inú právnickú osobu a vložiť do nej peňažný alebo nepeňažný vklad, ktorý nemá charakter nehnuteľného majetku.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní schválili novelu vysokoškolského zákona. Spresňujú sa ňou niektoré ustanovenia a odstraňujú výkladové nejasnosti. Prináša aj zmenu pri hodnotení projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV).
„Zmeny reagujú najmä na potrebu odstrániť niektoré výkladové nejasnosti alebo vykonať legislatívno-technické úpravy,“ poznamenala skupina koaličných poslancov za Hlas-SD a Smer-SD, ktorá za úpravou stojí.
Novela prináša napríklad zmenu pri APVV, podľa ktorej by pri verejnej výzve s financovaním nad 200.000 eur na celé obdobie riešenia projektu bolo možné využiť postup posudzovania s využitím odborných posudkov iba v prípade výlučného využitia medzinárodne uznávaných zahraničných odborníkov.
„Posudzovanie projektov s využitím odborných posudkov (najmenej od troch nezávislých medzinárodne uznávaných zahraničných odborníkov) aj pri výzvach prevyšujúcich sumu 200.000 eur garantuje vysokú mieru nezávislosti, nestrannosti, objektívnosti, dôvernosti, čo spolu zvyšuje aj kvalitu hodnotenia a znižuje riziko konfliktu záujmov. (...) Navrhovanou zmenou nie je žiadnym spôsobom dotknutá súčasná zákonná úprava podľa paragrafu 19 ods. 3 písm. a) a možnosť posudzovania žiadostí s využitím medzinárodných expertných panelov zostáva zachovaná pri všetkých verejných výzvach bez ohľadu na výšku financovania,“ ozrejmili predkladatelia.
Po novom takisto verejná vysoká škola bude môcť založiť inú právnickú osobu a vložiť do nej peňažný alebo nepeňažný vklad, ktorý nemá charakter nehnuteľného majetku. „Kladný celkový výsledok hospodárenia tejto právnickej osoby sa použije na podporu plnenia úloh vysokej školy, ktorá ju založila,“ píše sa v novele.
„Zmeny reagujú najmä na potrebu odstrániť niektoré výkladové nejasnosti alebo vykonať legislatívno-technické úpravy,“ poznamenala skupina koaličných poslancov za Hlas-SD a Smer-SD, ktorá za úpravou stojí.
Novela prináša napríklad zmenu pri APVV, podľa ktorej by pri verejnej výzve s financovaním nad 200.000 eur na celé obdobie riešenia projektu bolo možné využiť postup posudzovania s využitím odborných posudkov iba v prípade výlučného využitia medzinárodne uznávaných zahraničných odborníkov.
„Posudzovanie projektov s využitím odborných posudkov (najmenej od troch nezávislých medzinárodne uznávaných zahraničných odborníkov) aj pri výzvach prevyšujúcich sumu 200.000 eur garantuje vysokú mieru nezávislosti, nestrannosti, objektívnosti, dôvernosti, čo spolu zvyšuje aj kvalitu hodnotenia a znižuje riziko konfliktu záujmov. (...) Navrhovanou zmenou nie je žiadnym spôsobom dotknutá súčasná zákonná úprava podľa paragrafu 19 ods. 3 písm. a) a možnosť posudzovania žiadostí s využitím medzinárodných expertných panelov zostáva zachovaná pri všetkých verejných výzvach bez ohľadu na výšku financovania,“ ozrejmili predkladatelia.
Po novom takisto verejná vysoká škola bude môcť založiť inú právnickú osobu a vložiť do nej peňažný alebo nepeňažný vklad, ktorý nemá charakter nehnuteľného majetku. „Kladný celkový výsledok hospodárenia tejto právnickej osoby sa použije na podporu plnenia úloh vysokej školy, ktorá ju založila,“ píše sa v novele.