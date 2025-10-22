< sekcia Slovensko
Poslanci schválili novelu zákona o Európskom hlavnom meste kultúry
Novela má byť účinná dňom vyhlásenia.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Za realizáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) prostredníctvom tretej osoby, teda priameho realizátora, bude môcť zodpovedať vykonávateľ. Tomu sa doplní právo na náhradu škody voči tzv. priamemu realizátorovi. Vyplýva to z novely zákona o EHMK, ktorou sa mení aj zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Parlament ju v stredajšom hlasovaní schválil.
„Navrhuje sa upraviť zodpovednostný vzťah pre prípad, ak bude vykonávateľ realizovať projekt EHMK prostredníctvom tretej osoby (priameho realizátora) a dopĺňa sa právo vykonávateľa na náhradu škody voči priamemu realizátorovi,“ vysvetlila skupina poslancov za koaličnú SNS, ktorá za návrhom stojí.
Novelou sa má tiež umožniť kontrola účelu použitia príspevku zo štátneho rozpočtu. „Zo súčasnej právnej úpravy vyplýva, že finančné prostriedky poskytnuté ako príspevok sa pripísaním na účet vykonávateľa považujú za vyčerpané na určený účel,“ uviedli poslanci.
