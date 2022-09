VIDEO: Poslanci NR SR súhlasia s pristúpením Fínska a Švédska do NATO

Bratislava 27. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO. Rozhodli o tom v utorkovom hlasovaní. Po odsúhlasení parlamentom musí vstup severských krajín do Aliancie ratifikovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Vstup Fínska podporilo zo 142 hlasujúcich 126 poslancov, pristúpenie Švédska do NATO odobrilo 124 zo 140 hlasujúcich poslancov.



Slovenská vláda deklarovala plnú podporu členstvu Fínska a Švédska v Aliancii. Ako skonštatovala v predloženom materiáli, krajiny sú najbližšími partnermi NATO, ktorí zdieľajú naše princípy, ako aj hodnoty a záväzky vyplývajúce z členstva v Aliancii. Ich členstvo podľa predkladateľov posilní severoatlantickú stabilitu a bezpečnosť, ako aj bezpečnosť Slovenskej republiky.







Otázky Turecka k záväzku Fínska a Švédska bojovať s terorizmom ako s jednou z najvážnejších hrozieb, ktorým čelí aj Aliancia, boli podľa materiálu dostatočne zodpovedané po vzájomných konzultáciách.



Podpísané prístupové protokoly musia ratifikovať jednotliví spojenci postupmi ustanovenými ich vnútroštátnymi právnymi poriadkami. Protokoly nadobudnú platnosť v deň, keď všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy oznámia vláde Spojených štátov amerických svoj súhlas. Po nadobudnutí platnosti prístupových protokolov pozve generálny tajomník NATO Švédske kráľovstvo a Fínsku republiku na pristúpenie k Severoatlantickej zmluve. Švédske kráľovstvo i Fínska republika uložia svoje listiny o pristúpení u vlády Spojených štátov amerických, ktorá je depozitárom Severoatlantickej zmluvy, a týmto aktom sa stanú plnoprávnym členom Aliancie.



Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO v máji v súvislosti s ruským vojenským útokom na Ukrajinu. Obe škandinávske krajiny už dlhšiu dobu s NATO úzko spolupracovali.