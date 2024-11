Poslanci schválili zmenu legislatívy na podporu finančných záujmov EÚ

Bratislava 28. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili vo štvrtok novú legislatívu, ktorá má viesť k podpore a zvýšeniu efektivity ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ). Návrh mení zákon o prokuratúre, Trestný zákon i Trestný poriadok. Do parlamentu ho podali poslanci vládnej koalície.



Do zákona o prokuratúre sa ukotví osobitný organizačný útvar závažnej kriminality. Jeho úlohou má byť zabezpečenie riadneho výkonu pôsobnosti prokuratúry najmä v ochrane finančných záujmov EÚ. "A to najmä v oblasti riadenia, usmerňovania a kontroly činnosti podriadených prokuratúr pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom," uviedli poslanci v dôvodovej správe.



V Trestnom zákone sa novou právnou úpravou mení ustanovenie o treste za dovoz tovaru. V súčasnosti zákon hovorí o treste odňatia slobody na jeden až päť rokov za to, ak niekto "vo väčšom rozsahu" skráti alebo nezaplatí clo alebo inú platbu vyberanú pri dovoze tovaru. Po novom bude trest platiť vtedy, ak niekto nezaplatí clo alebo inú platbu "v rozsahu najmenej 10.000 eur". Zmena rozsahu skutkovej podstaty trestného činu reflektuje požiadavku európskej smernice.



V druhom čítaní pribudli do Trestného zákona ďalšie zmeny. Predkladatelia ich odôvodnili potrebou účinnejšieho postihu páchateľov trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ. Odvolávajú sa aj na diskusie s predstaviteľmi Európskej komisie. Zmeny zahŕňajú úpravu základných zásad ukladania sankcií a trestov tak, aby bol kladený dôraz na odňatie výnosov z trestnej činnosti a na ochranu finančných záujmov EÚ. Nanovo sa preto upravujú v prípade trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy podmienky obligatórneho ukladania trestu odňatia slobody, upustenia od potrestania, podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody a premlčania.



Vylučuje sa aj použitie trestného činu marenia výkonu správy daní, ak páchateľ tým istým konaním spáchal niektorý zo závažnejších daňových trestných činov. Ide podľa predkladateľov o legislatívne zakotvenie subsidiarity trestného činu marenia správy daní voči ostatným daňovým trestným činom. Zmeny sa premietnu aj do zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.



Základné zásady trestného konania dopĺňa zásada, že "orgány činné v trestnom konaní a súdy dbajú v trestnom konaní na náležitú ochranu finančných záujmov Európskej únie".



V zákone o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry sa vďaka novej legislatíve vytvára povinnosť na zabezpečovanie špecializovaného vzdelávania prokurátorov v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.



Nová právna úprava by mala byť účinná dňom vyhlásenia.