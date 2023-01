Poslanci schválili zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami

Bratislava 25. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov.



Definitívne schválená zmena ústavy obsahuje pozmeňujúci návrh Márie Kolíkovej (SaS). Na jeho znení sa dohodli strany bývalej koalície. Skrátiť volebné obdobie NR SR sa bude dať len uznesením. Návrh uznesenia bude môcť predložiť najmenej pätina poslancov, teda 30 zákonodarcov.



Výrok v uznesení bude musieť podľa Kolíkovej obsahovať termín volieb, ale aj obdobie, v ktorom má predseda parlamentu deň konania volieb vyhlásiť. Uznesením sa určí skorší termín volieb do NR SR. Ich vykonaním uplynie aktuálne volebné obdobie.



Kolíkovej pozmeňujúci návrh obsahuje aj zakotvenie princípu pomerného zastúpenia volebného systému a jedného volebného obvodu pre voľby do NR SR v ústave, čo bolo podmienkou OĽANO. Do ústavy majú doplniť ustanovenie, že poslanci sú volení podľa zásad pomerného zastúpenia.



Plénum zároveň odmietlo pozmeňujúci návrh poslanca Za ľudí Juraja Šeligu. Žiadal ústavnoprávnu ochranu Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry tak, že ich existencia by bola explicitne zakotvená v ústave.



Poslanci rokovali o zmene ústavy potom, ako v závere minulého roka parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Predstavitelia bývalej štvorkoalície sa už dohodli aj na možnom termíne predčasných volieb 30. septembra. Na skrátenie volebného obdobia parlamentu bolo však podľa nálezu Ústavného súdu SR potrebné upraviť ústavu, aby bol takýto krok ústavne konformný.