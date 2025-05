Poslanci schválili zmeny pri registrácii združení

Bratislava 28. mája (TASR) - Pri registrácii združení nastanú zmeny. Agenda registrácie má po novom prejsť z ministerstva vnútra na okresné úrady v sídle kraja. Vyplýva to z novely zákona o združovaní občanov, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zmenou by sa mala služba priblížiť k občanom vzhľadom na registráciu podľa sídla združenia. Skrátiť by sa mohli aj lehoty na vybavovanie vecí. Predkladatelia upozornili, že už v súčasnosti sú okresné úrady v sídle kraja registrovým úradom pre niektoré mimovládne neziskové organizácie.



Agenda sa podľa novej legislatívy rozloží na osem okresných úradov v sídle kraja a zastrešovať ju tak má podľa predkladateľov viac zamestnancov ako v súčasnosti na ministerstve vnútra. „Predpokladá sa uľahčenie komunikácie s klientmi prostredníctvom klientskych centier pri podaní návrhu na registráciu, zmenu, zánik združení,“ doplnili poslanci.



„Návrh zákona zároveň určuje miestnu príslušnosť, pre ktorú bude rozhodujúce sídlo združenia, a teda príslušným na konanie podľa zákona o združovaní občanov bude okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého má združenie sídlo,“ priblížili návrh predkladatelia.



Poslanci prijali aj niekoľko ďalších zmien. Schválili napríklad osobitnú úpravu nakladania s dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom štátu, teda nehnuteľnosťami, v ktorých sídlia klientske centrá. Takýto nehnuteľný majetok štátu bude po novom možné prenechať do nájmu aj bez ponuky podľa osobitného predpisu, minimálne za trhové nájomné, „ak nájomcom je obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba s majetkovou účasťou štátu a nájomca poskytuje univerzálne poštové služby alebo iné služby podporujúce prístup fyzických osôb a právnických osôb k vybavovaniu vecí v osobnom kontakte súvisiacich s výkonom pôsobnosti okresného úradu alebo ministerstva“.



Novela mení aj zákon o cestnej premávke a zákon o občianskych preukazoch. Dopĺňa sa možnosť overovania digitálneho občianskeho preukazu aj iným technickým spôsobom ako len cez overovaciu aplikáciu. Ide o informačné systémy rôznych subjektov, do ktorých bude postupom schváleným ministerstvom vnútra možné priamo integrovať overovacie mechanizmy, bez potreby používať overovaciu aplikáciu.



Zmeny sú aj pri digitálnom občianskom preukaze. Používať overovaciu aplikáciu budú môcť len tie subjekty, ktoré sú oprávnené zisťovať údaje v ňom uvedené. Okrem príslušníkov Policajného zboru to môžu byť napríklad osoby pri identifikácii klientov, predajcovia pri overovaní veku pri predaji špecifického druhu tovaru, či kontrolné orgány pri vstupe do budov.



Novela by mala byť účinná od 1. septembra, okrem niektorých ustanovení, ktoré majú platiť od 1. júla.