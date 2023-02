Poslanci schválili zmeny v rokovacom čase na najbližšie dva dni

Bratislava 14. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odsúhlasili zmeny rokovacieho času v stredu a štvrtok (15. a 16. 2.). O postupe pri piatkovom (17. 2.) rokovaní majú rozhodnúť vo štvrtok po zasadnutí poslaneckého grémia.



V stredu a štvrtok budú poslanci rokovať už od 8.30 h. Obedovú prestávku si skrátia o hodinu, bude od 13.00 h do 14.00 h. Následne budú pokračovať v rokovaní o hodinu dlhšie než zvyčajne, a to do 20.00 h.



Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) už dopoludnia po rokovaní poslaneckého grémia takúto zmenu avizoval. Zmeny odôvodnil tým, že do konca týždňa by chceli prerokovať zvyšné body programu riadnej schôdze, aby nemuseli pokračovať aj nasledujúci týždeň.