Poslanci si skrátili obedovú prestávku, rokovať budú dlhšie
Tento týždeň poslanci nebudú vo štvrtok (18. 9.) ani v piatok (19. 9.) hlasovať o prerokovaných bodoch.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú počas aktuálnej schôdze zasadať dlhšie. Rokovací deň bude namiesto o 19.00 h končiť o 20.00 h. V piatky však budú rokovať štandardne do 16.00 h. Poslanci si skrátili aj obedovú prestávku, ktorá bude trvať od 13.00 do 14.00 h. Návrh predniesol predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD), parlament ho schválil. V utorok budú však poslanci končiť už o 18.00 h, o 19.00 h sa totiž koná odovzdávanie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana.
Tento týždeň poslanci nebudú vo štvrtok (18. 9.) ani v piatok (19. 9.) hlasovať o prerokovaných bodoch. Odsúhlasili si tiež postup, podľa ktorého budú o viacerých zákonoch z dielne ministerstva školstva rokovať v tzv. zlúčenej rozprave. To znamená, že minister by mal predstaviť všetky návrhy naraz a poslanci sa budú môcť vyjadriť k návrhom v rámci jednej diskusie. Ide o sedem rôznych návrhov zákonov, medzi nimi aj novela školského zákona či návrh nového zákona o financovaní škôl a školských zariadení.
