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Poslanci si uctili minútou ticha obete útoku v Krakove i P. Jaroša
Peter Jaroš zomrel vo veku 86 rokov. Do povedomia slovenskej kultúry vošiel kultovým románom Tisícročná včela, rovnako sa preslávil aj scenárom k filmu Pacho, hybský zbojník.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok minútou ticha pripomenuli osobnosť zosnulého spisovateľa a dramatika Petra Jaroša, ktorý zomrel v nedeľu (8. 11.). Takisto si uctili aj obete sobotnej (7. 11.) tragédie v poľskom Krakove. Poslankyňa Beáta Jurík (PS) pripomenula, že parlament chce tiež vzdať vďaku policajtom, zdravotníkom a všetkým, ktorí na mieste útoku pomáhali zraneným.
Peter Jaroš zomrel vo veku 86 rokov. Do povedomia slovenskej kultúry vošiel kultovým románom Tisícročná včela, rovnako sa preslávil aj scenárom k filmu Pacho, hybský zbojník. V rokoch 1992 až 1994 bol poslancom Slovenskej národnej rady za Stranu demokratickej ľavice. V tomto období sa stal spoluautorom preambuly Ústavy SR. Jaroš získal za svoju tvorbu viaceré ocenenia - v roku 2000 sa stal nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy, v roku 2010 to bola Cena ministra kultúry SR. Cenu spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo si prevzal v roku 2014, v roku 2019 najstaršie národné ocenenie Mimoriadnu cenu Igric a v roku 2020 získal Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo.
K útoku v Krakove došlo v sobotu približne o 15.00 h na hlavnom námestí v historickom centre. Útočník strieľal na ľudí z idúceho auta a následne pokračoval v jazde. Pri útoku prišlo o život šesť ľudí a 16 ďalších vrátane dvoch policajtov utrpelo zranenia. Polícia neskôr našla mŕtve telá rodičov a sestry útočníka.
Peter Jaroš zomrel vo veku 86 rokov. Do povedomia slovenskej kultúry vošiel kultovým románom Tisícročná včela, rovnako sa preslávil aj scenárom k filmu Pacho, hybský zbojník. V rokoch 1992 až 1994 bol poslancom Slovenskej národnej rady za Stranu demokratickej ľavice. V tomto období sa stal spoluautorom preambuly Ústavy SR. Jaroš získal za svoju tvorbu viaceré ocenenia - v roku 2000 sa stal nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy, v roku 2010 to bola Cena ministra kultúry SR. Cenu spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo si prevzal v roku 2014, v roku 2019 najstaršie národné ocenenie Mimoriadnu cenu Igric a v roku 2020 získal Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo.
K útoku v Krakove došlo v sobotu približne o 15.00 h na hlavnom námestí v historickom centre. Útočník strieľal na ľudí z idúceho auta a následne pokračoval v jazde. Pri útoku prišlo o život šesť ľudí a 16 ďalších vrátane dvoch policajtov utrpelo zranenia. Polícia neskôr našla mŕtve telá rodičov a sestry útočníka.