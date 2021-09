Poslanci Smeru-SD podávajú trestné oznámenie na sudkyňu ŠTS P. Záleskú

Bratislava 20. septembra (TASR) - Poslanci opozičného Smeru-SD podávajú trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú, ktorá v pondelok vyniesla rozsudok v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Oznámil to predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že trestné oznámenie súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu ohýbania práva.



Fico vyhlásil, že od samého začiatku išlo o typický politický proces, ktorý možno porovnať s procesmi z 50. rokov minulého storočia. "Tento proces, vedený sudkyňou Záleskou, bol ešte horší," skonštatoval. Sudkyňa odsúdila Dušana K. na 14-ročný trest podľa šéfa Smeru-SD na základe "prakticky ničoho". Bývalého špeciálneho prokurátora označil Fico za nevinného človeka.



"Je neuveriteľné, ako svojvoľne sudkyňa rozhodovala. Stále odmietala vykonávanie dôkazov v prospech Dušana K.," tvrdí. Záleská podľa neho konala od samého začiatku až po koniec svojvoľne. Vytkol aj podľa jeho slov priateľský vzťah sudkyne s novinárkou Monikou Tódovou. Tá, ako podotkol, písala články proti Dušanovi K. "O akej objektivite môžeme hovoriť v tejto súvislosti," skonštatoval. Fico, ktorý si prišiel vypočuť rozsudok nad Dušanom K. priamo na ŠTS do Pezinka, obvinil novinárov a "zablahoželal" im za "špinavú robotu".



K rozsudku voči Dušanovi K. sa vyjadrila aj mimoparlamentná strana Hlas-SD. V stanovisku uviedla, že rešpektuje rozhodnutia súdov, no zároveň vníma, že rozsudok nie je právoplatný. "Preto počkáme na definitívny verdikt," povedala pre TASR hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. odsúdil v pondelok ŠTS v Pezinku na 14-ročné väzenie. Vymeral mu aj trest prepadnutia majetku. Podľa súdu je vinný vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. Mal pomáhať zločineckej skupine takáčovcov, zobrať úplatok, ako aj vynášať informácie o prebiehajúcich trestných konaniach zo špeciálnej prokuratúry. Rozsudok nie je právoplatný.