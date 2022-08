Poslanci Smeru-SD podporia návrh B. Kollára na zmenu ústavy

Bratislava 26. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD podporia návrh predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) na zmenu Ústavy SR, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie. V piatok to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico.



Fico v tejto súvislosti hovorí o náleze Ústavného súdu SR. "Teraz sme svedkami pokusu dostať do ústavy to, čo žiadal Ústavný súd vo svojom rozhodnutí z minulého roku, pretože sme jediná krajina na svete, kde sa nedajú zorganizovať predčasné parlamentné voľby. Keby dnes bola kríza a všetci sa dohodneme, že chceme predčasné parlamentné voľby, nevieme ich vyvolať, lebo nemáme príslušnú zmenu v ústave," povedal na piatkovej tlačovej konferencii.



Šéf Smeru-SD sa pýta, kto za návrh okrem opozície a poslancov Sme rodina zahlasuje. Zdôraznil, že Smer-SD návrh podporí. Myslí si, že Kollárov návrh je hrou, ktorá nemá šancu na úspech. Jedinou cestou, ako zmeniť ústavu, je preto podľa neho referendum.



Kollár avizoval, že v piatok podá do NR SR návrh novelizácie ústavy, vďaka ktorej by sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách, respektíve poslanci by mohli hlasovaním ukončiť volebné obdobie. Návrh s koaličnými partnermi nekonzultoval. Ak novelu predloží, malo by sa o nej rokovať na najbližšej riadnej schôdzi parlamentu, ktorá sa má začať 13. septembra.



Opozícia minulý rok vyzbierala podpisy na vyhlásenie referenda s otázkou, či ľudia súhlasia, aby sa skrátilo volebné obdobie parlamentu a boli predčasné voľby. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa na ÚS obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou. Ústavný súd navrhovanú otázku označil za protiústavnú.