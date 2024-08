Poslanci SNS neprídu na schôdze o odvolávaní Suska a Šimkovičovej

Bratislava 19. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SNS sa nezúčastnia na mimoriadnych schôdzach, na ktorých sa majú odvolávať minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. Strana predpokladá, že na schôdzu neprídu ani poslanci za Smer-SD a Hlas-SD.



"Účasť na tejto schôdzi je úplne zbytočná. Je to len teatrálne gesto od opozície a zúfalý pokus o mediálny priestor," skonštatovala Škopcová.



Návrhy na odvolávanie podali opoziční poslanci. Šimkovičovej opozícia vyčíta okrem iného personálne zmeny v Slovenskom národnom divadle (SND) a Slovenskej národnej galérii (SNG). Suska kritizujú najmä za to, že podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Obaja ministri deklarujú, že majú právo na tieto kroky vo svojich rezortoch a tvrdia, že konajú zákonne. Dôvod na ich odvolanie nevidí ani premiér Robert Fico (Smer-SD).



SNS zároveň opätovne apeluje na podpredsedu NR SR a šéfa PS Michala Šimečku, aby dobrovoľne odstúpil z funkcie. Strana avizuje, že spolu so Smerom-SD začne zbierať podpisy na jeho odvolanie tak, aby sa o tomto návrhu rokovalo ešte pred riadnou schôdzou NR SR v septembri. "Veríme, že sa k našej výzve pridajú aj poslanci strany Hlas-SD tak, aby návrh na odvolanie Michala Šimečku podali všetky tri koaličné strany jednotne a nerozdielne," doplnila hovorkyňa. Ako dôvod na koniec Šimečku vo funkcii SNS uvádza "hrubé zneužitie funkcie podpredsedu Národnej rady pri rokovaní o Fonde na podporu umenia". K návrhu SNS poskytne podpisy všetkých svojich poslancov.



S odvolávaním Šimečku prišiel premiér, ktorý chce iniciovanie odvolávania navrhnúť koalícii. Vyčíta mu zvolávanie protivládnych protestov a burcovanie verejnosti. Kritizuje ho aj v súvislosti s čerpaním dotácií z Fondu na podporu umenia Nadáciou Milana Šimečku.



Líder PS Michal Šimečka si myslí, že jediným dôvodom jeho prípadného odvolávania bude pomsta za dobrú opozičnú prácu. Vníma to ako bezprecedentný útok na politickú opozíciu.