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Poslanci Strany vidieka by mali zahlasovať za vyslovenie dôvery vláde
Parlament začal vo štvrtok dopoludnia rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnej Strane vidieka by mali zahlasovať za vyslovenie dôvery vláde. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Romana Malatinca (nezaradený) zo Strany vidieka.
„My sme to prechádzali na predsedníctve a myslím, že Strana vidieka podporí aktuálnu koalíciu,“ uviedol pre novinárov v parlamente.
Vyjadril sa aj k stanovisku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podľa ktorej by sa mal parlament na schôdzi k návrhu na vyslovenie dôvery vláde zaoberať aj plánom ďalšieho postupu pri znižovaní dlhu SR. Malatinec predpokladá, že diskusia na túto tému sa rozvinie. „Treba sa tým zaoberať, pretože dlh narastá,“ okomentoval.
Parlament začal vo štvrtok dopoludnia rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Kabinet o dôveru požiadal vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Táto povinnosť vláde vznikla minulý rok v októbri, keď sa jej skončila dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy.
Kabinet odvtedy žiadosť o dôveru do parlamentu nepodal. Skupina opozičných poslancov sa preto obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Ten v stredu (17. 6.) vo svojom výklade ozrejmil, že vláda musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu vo chvíli, keď zistí, že výška dlhu dosahuje alebo presahuje zákonom stanovenú výšku. Kabinet v reakcii na to schválil návrh žiadosti o vyslovenie dôvery mimoriadne hneď v stredu večer.
„My sme to prechádzali na predsedníctve a myslím, že Strana vidieka podporí aktuálnu koalíciu,“ uviedol pre novinárov v parlamente.
Vyjadril sa aj k stanovisku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podľa ktorej by sa mal parlament na schôdzi k návrhu na vyslovenie dôvery vláde zaoberať aj plánom ďalšieho postupu pri znižovaní dlhu SR. Malatinec predpokladá, že diskusia na túto tému sa rozvinie. „Treba sa tým zaoberať, pretože dlh narastá,“ okomentoval.
Parlament začal vo štvrtok dopoludnia rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Kabinet o dôveru požiadal vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Táto povinnosť vláde vznikla minulý rok v októbri, keď sa jej skončila dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy.
Kabinet odvtedy žiadosť o dôveru do parlamentu nepodal. Skupina opozičných poslancov sa preto obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Ten v stredu (17. 6.) vo svojom výklade ozrejmil, že vláda musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu vo chvíli, keď zistí, že výška dlhu dosahuje alebo presahuje zákonom stanovenú výšku. Kabinet v reakcii na to schválil návrh žiadosti o vyslovenie dôvery mimoriadne hneď v stredu večer.