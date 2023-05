Poslanci sú pripravení na ďalšie mimoriadne schôdze k zákonom v júni

Bratislava 30. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sú pripravení aj na ďalšie mimoriadne rokovania. Viacerí si vedia predstaviť mimoriadne rokovania k balíku zákonov v druhom čítaní aj po skončení sa júnovej riadnej schôdze. Návrhy by sa tak mohli prijať ešte do volieb. V júni je totiž naplánovaná posledná riadna schôdza v tomto volebnom období a viaceré zmeny ostali v prvom čítaní. V druhom a treťom čítaní by sa tak bez mimoriadneho rokovania nestihli prijať.



Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová podotkla, že všetky body z mimoriadnej schôdze budú súčasťou programu riadneho rokovania so začiatkom 13. júna. Vie si predstaviť, že tie z nich, ktoré prejdú do druhého čítania, sa ešte budú dať presadiť. "Keď niečo prejde do druhého čítania, je možné sa dohodnúť na balíkoch návrhov a obratom sa zvolá mimoriadna schôdza," uviedla. Spomenula napríklad defibrilátory v obciach či protikorupčné návrhy.



Podobne to vidí aj nezaradený poslanec a líder Demokratov Eduard Heger. Odmieta, že by jeho poslanci zablokovali zákony z mimoriadneho rokovania. "Keď prejdú prvým čítaním, veľmi radi dáme hlasy a zahlasujeme za všetky dobré návrhy, aby prešli aj druhým čítaním," uviedol s tým, že po júnovej riadnej schôdzi pokojne môže byť mimoriadne rokovanie. Podporiť však jeho poslanci odmietajú "kampaňové" návrhy, poukázali na ich negatívny efekt na štátny rozpočet.



Podpredseda parlamentu zo Sme rodina Peter Pčolinský uviedol, že poslanci z hnutia boli pripravení rokovať o balíku zákonov. Rovnako si vie predstaviť mimoriadnu schôdzu v júni. Obáva sa však, že dopadne rovnako ako utorkové rokovanie a po obštrukcii sa schôdza neotvorí. Podčiarkol pritom, že poslanci nemusia hlasovať za všetky návrhy z programu a môžu ich odmietnuť aj jednotlivo.



"Prerokovať všetky návrhy zákonov je výsadou parlamentnej demokracie. Ak poslanci nesúhlasia s návrhom, majú jednoduchú možnosť - môžu zahlasovať proti," podotkla nezaradená poslankyňa a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Blokovanie schôdze považuje za popretie parlamentnej demokracie. Avizovala, že v budúcnosti podporí prípadnú mimoriadnu schôdzu k zákonom. Upozornila, že predložené sú viaceré potrebné zmeny.



Nezaradená poslankyňa a podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Hlas-SD Denisa Saková označila mimoriadnu schôdzu za predvolebnú kampaň lídra obyčajných ľudí Igora Matoviča. Pripomenula, že bývalá vládna koalícia mala tri roky počas svojho vládnutia čas zákony presadiť. Podotkla, že v úvode vládnutia mali ústavnú väčšinu a mohli zmeny prijať. "Nebudeme tu skákať tak, ako Matovič chce a ako si teraz spravil predvolebnú kampaň," dodala. Počíta s tým, že mimoriadne schôdze sa do konca volebného obdobia ešte budú zvolávať.