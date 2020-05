VIDEO: Poslanci T. Taraba, Š. Kuffa a F. Kuffa odchádzajú z klubu ĽSNS

Bratislava 27. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci odchádzajú z klubu ĽSNS. Informoval o tom Taraba na stredajšej tlačovej konferencii pred parlamentom. Trojica pôsobí v mimoparlamentnej strane KDŽP.



Tarabu podľa vlastných slov prekvapilo, ako sa proti nim postavil Milan Mazurek (ĽSNS) v súvislosti s hodnotovou platformou konzervatívnych poslancov, ktorú s dvoma poslancami za Smer-SD nedávno predstavili. "Nedá sa fungovať v klube, keď nie Marian Kotleba, ale Milan Mazurek bude definovať každý náš kontakt s iným politikom, každú našu iniciatívu tými termínmi, ako to použil na internete," podotkol s tým, že ich kroky v ničom ĽSNS neškodili.







Poznamenal, že vytvorenie platformy bolo dezinterpretované, pretože nešlo o pakt medzi ĽSNS a Smerom-SD. Dodal, že poslanci, aj z vládnej koalície, ktorí sú si hodnotovo blízki, budú naďalej spolupracovať a v rámci platformy podporovať hodnotové zákony. Mená poslancov v platforme nechcel konkretizovať, podotkol, že to bude vidieť na hlasovaní o konkrétnych zákonoch.



Taraba avizoval, že plánujú do parlamentu predložiť novelu interrupčného zákona, ktorú v minulom volebnom období vypracovalo hnutie OĽaNO a ktorá má zlepšiť informovanosť žien pred potratmi. Podľa vlastných slov nevidí dôvod, aby vládna koalícia s predložením takéhoto zákona čakala.



ĽSNS podľa slov hovorcu strany Ondreja Ďuricu rešpektuje rozhodnutie poslancov. "Nedorozumenie medzi Tomášom Tarabom a Milanom Mazurekom sme ani v rámci strany, ani v rámci poslaneckého klubu nevnímali ako nejaké zásadné. Skôr ako nedostatok vzájomnej komunikácie," priblížil.



Hodnotová platforma mala za cieľ združovať poslancov s rovnakými hodnotovými názormi. Po kritike svojich spolustraníkov za vytvorenie platformy s ĽSNS opustil Smer-SD Ján Podmanický. Záujem pridať sa k platforme avizoval okrem Podmanického aj ďalší poslanec zo Smeru-SD Marián Kéry. Ten oznámil, že zo strany neodchádza.