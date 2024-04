Poslanci ukončili debatu o zmenách v FPU, hlasovať budú v stredu

Bratislava 23. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok ukončili diskusiu o novele zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Zmeny majú podľa predkladateľa, šéfa kultúrneho výboru Romana Michelka (SNS), pomôcť kultúre. Namieta to opozícia, na zmeny nie sú podľa nej dostatočné dôvody. O legislatíve majú zákonodarci hlasovať v stredu (24. 4.).



Opoziční poslanci skritizovali okrem iného návrh na zmenu rozhodovacej právomoci v FPU. Poslankyňa Zora Jaurová (PS) si nemyslí, že je správne, aby rozhodovanie o udelení dotácií fondu prešlo z odborných hodnotiacich komisií na rozšírenú radu fondu, v ktorej budú mať prevahu nominanti rezortu kultúry.



Michelko kritiku odmietol. Tvrdí, že v rozšírenej rade fondu, na ktorú by mohlo prejsť rozhodovanie o udelení dotácií, budú odborníci. Po zmenách v rozhodovacej právomoci sa budú podľa neho podporovať kvalitné projekty, ktoré dosiaľ neboli.



So zmenami v rozhodovaní o dotáciách fondu nesúhlasí ani Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry (MK) SR. Poradný orgán ministerky kultúry považuje návrh za krok späť. "K spôsobu prideľovania dotácií z verejných zdrojov na kultúrne účely, ktorý sa už pred rokmi ukázal ako netransparentný z procesného i finančného hľadiska," uviedli v tlačovom vyhlásení. Zároveň žiadajú, aby návrhom systémových zmien predchádzala odborná diskusia. "Sme totiž svedkami toho, ako sa neuváženými pozmeňovacími návrhmi hazarduje s riadnym fungovaním fondu a jeho každodennou prevádzkou," dodala predsedníčka rady Viera Féglová.