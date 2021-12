Poslanci ukončili deň diskusiou o poukazoch za očkovanie pre seniorov

Bratislava 2. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili siedmy rokovací deň 51. schôdze diskusiou o poukazoch v hodnote 500 eur za očkovanie proti COVID-19 pre ľudí nad 60 rokov.



Väčšinu dňa sa venovali poslanci diskusii o poukazoch, pričom minister financií Igor Matovič (OĽANO) v rozprave v pléne navrhol, že by sa mohol pridať bonus 100 eur na energie pre dôchodcov bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní.



Poslanci začali diskusiu aj k voľbe komisárov pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím. Voľba by sa mala konať pri najbližšom hlasovaní v piatok (3. 12.) o 11.00 h.



Plénum má začať piatkové rokovanie návrhmi na skrátené legislatívne konanie o dvoch vládnych novelách zákonov. Ide o právne normy, ktoré riešia poskytovanie príspevku na leteckú dostupnosť a pomoc pre cestovný ruch.



Poslanci majú v piatok rokovať aj o novele zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží, ktorú vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Argumentovala tým, že z dôvodu celkovej nejasnosti schválenej právnej úpravy má pochybnosti o súlade s Ústavou SR.