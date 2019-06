Poslanci ukončili deň diskusiou o príspevkoch za zásluhy športovcov

Plénum za prvé štyri dni aktuálnej schôdze prerokovalo 47 zo 106 bodov schváleného programu. Rokovať budú poslanci netradične aj v pondelok (24. 6.). Deň by mali začať zmenami v zákone o prokuratúre.

Bratislava 21. júna (TASR) - Diskusia o príspevkoch za zásluhy v športovej oblasti ukončila 4. rokovací deň 46. schôdze Národnej rady (NR) SR. Dostávať by ich mali športovci, ktorí z významných medzinárodných športových podujatí priniesli medailu a prispeli k budovaniu dobrého mena Slovenska v zahraničí.



Odmenu by im mal zaručiť zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti z dielne Mosta-Híd. Podmienkou na príspevok má byť okrem slovenského občianstva a zisku zlatej, striebornej alebo bronzovej medaily aj vek aspoň 35 rokov. Predpokladajú, že nárok na príspevok sa tak bude týkať asi 80 až 90 osôb. Opatrenie by podľa nich malo stáť necelých 1,4 milióna eur ročne.



Plénum za prvé štyri dni aktuálnej schôdze prerokovalo 47 zo 106 bodov schváleného programu. Rokovať budú poslanci netradične aj v pondelok (24. 6.). Deň by mali začať zmenami v zákone o prokuratúre.