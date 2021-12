Poslanci ukončili deň diskusiou o reforme nemocníc

Bratislava 9. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili deň diskusiou k optimalizácii siete nemocníc. Novela zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti je aktuálne v druhom čítaní. V úvode diskusie ju predstavil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a požiadal o podporu. Šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) informovala, že zo spoločnej správy výborov vyplynulo 237 zmien.



Nezaradený poslanec Richard Raši je presvedčený, že zákon ešte prinesie odpor v regiónoch. "Úspech akejkoľvek reformy potrebuje podporu odbornú a potrebuje podporu aj politickú," poznamenal a pripomenul, že voči reforme má zrejme naďalej výhrady aj koaličné hnutie Sme rodina. Namieta, že takéto zmeny sa nemôžu diať od zeleného stola a mali by byť odkonzultované s regiónmi. Myslí si, že keby sa to dialo od začiatku príprav reformy, zhoda na nejakom systéme by sa našla.



Je presvedčený, že pri pláne obnovy sme už teraz v situácii, že sa nebudú stíhať niektoré termíny. "Je reálny predpoklad, že sa tie peniaze využiť nestihnú, nehovoríme už o stavbe nových nemocníc," podotkol a poukázal na lehoty verejných obstarávaní. Myslí si, že schvaľovať zákon teraz je predčasné, vidí priestor a čas na presunutie reformy a vypočutie si tých, ktorí sú ochotní na nej spolupracovať.



Problém vidí aj v tom, že hoci sa deklaruje zahrnutie ambulantnej starostlivosti do reformy, je len čiastočné. "Zahrnutie ambulantnej starostlivosti do akejkoľvek reformy musí byť komplexné, nielen všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých, ale aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti," upozornil.



Súhlasí s ním i Jaroslav Baška (Smer-SD). O veľkých zmenách v zdravotníctve by sa aj podľa neho malo viac komunikovať s mestami a obcami, pretože najlepšie vedia, čo kde potrebujú. Podobne vidí problém v otázke ambulantnej starostlivosti.



Exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) ocenil, že aj napriek pandémii sa rozbehli reformné tímy s prípravami. Verí v schválenie reformy. "Čakajú na ňu odborníci, hovorí sa o nej posledných 15, 17 rokov," podotkol s tým, že Slovensko zaostáva za inými krajinami, aj v rámci V4. Podčiarkol, že optimalizácia je míľnikom k uvoľneniu financií z fondu obnovy a rekonštrukcii zdevastovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ocenil časť zákona hovoriacu o maximálnych čakacích lehotách pre pacientov. Reforma podľa neho stanovuje geografickú i časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti.



Poslanci sa zídu opäť v piatok (10. 12.) ráno. Do diskusie o reforme nemocníc ostali prihlásení ešte štyria rečníci. Po dohode na poslaneckom grémiu by mali poslanci aj v piatok rokovať dlhšie, ako býva zvykom, hlasovať by sa však malo len o 11.00 h.