Poslanci ukončili deň diskusiou o situácii na hraniciach s Bieloruskom

Bratislava 1. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili šiesty rokovací deň diskusiou k návrhu uznesenia k situácii na hraniciach Európskej únie (EÚ) s Bieloruskom.



Plénum zasadne opäť vo štvrtok (2. 12.), od 9.00 h je naplánované rokovanie o návrhoch rezortu vnútra. Napríklad o novele zákona o strelných zbraniach a strelive, či o zmenách v zákone o podmienkach výkonu volebného práva. Následne by mali poslanci prerokovať vládne návrhy zákonov spolu s návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Jeden hovorí o očkovacích poukazoch pre seniorov, druhým je návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce.



Popoludní čaká zákonodarcov aj tradičná hodina otázok. Po nej by mali diskutovať o návrhoch kandidátov na posty komisárov pre deti a zdravotne postihnutých. Samotná voľba by sa mala konať po hlasovaní o 17.00 h.