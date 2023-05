Poslanci ukončili deň diskusiou o turistických trasách

Bratislava 17. mája (TASR) - Diskusiou o úprave legislatívy týkajúcej sa turistických trás ukončili poslanci Národnej rady (NR) SR desiaty rokovací deň 90. schôdze.



Nový zákon o turistických trasách by mal zjednotiť legislatívu a upraviť vzťahy medzi turistami, vlastníkmi pozemkov či správcami trás. Ráta so zriadením registra turistických trás a úpravou problematiky turistického značenia. Do diskusie ostali prihlásení dvaja poslanci, k návrhu by sa tak mali zákonodarcovia ešte vrátiť.



Vo štvrtok (18. 5.) ráno by sa malo plénum venovať novele zákona o sociálnom poistení, následne by malo prerokovať aj novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. O 11.00 h čaká poslancov hlasovanie o viacerých prerokovaných bodoch, keďže v stredu sa nehlasovalo. Popoludní je na programe aj tradičná štvrtková hodina otázok.