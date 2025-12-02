< sekcia Slovensko
Poslanci ukončili deň, naďalej sa venujú zmene Trestného zákona
Debate o tom, či sa o úprave bude rokovať v tzv. zrýchlenom režime, sa venovali takmer celý deň.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie 43. schôdze diskusiou o návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnej novele Trestného zákona. Debate o tom, či sa o úprave bude rokovať v tzv. zrýchlenom režime, sa venovali takmer celý deň. Do rozpravy sú ústne prihlásení ešte traja rečníci. Každý z nich má na vystúpenie desať minút a poslanci môžu reagovať dvojminútovými faktickými poznámkami.
Novela je z dielne ministerstva spravodlivosti. Pri drobných krádežiach sa ňou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.
Poslanci budú v rokovaní pokračovať v stredu (3. 12.) od 9.00 h. Deň by mali odštartovať návrhom na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Návrh zákona je z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Má zmeniť spôsob poskytovania príspevku a zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti. Poslancov čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Prebehnúť má len o 17.00 h, tradičné doobedňajšie hlasovanie sa nemá uskutočniť.
