Poslanci ukončili deň, o Trestnom zákone majú rozhodnúť vo štvrtok

Bratislava 7. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili 5. rokovací deň 9. schôdze. O novele Trestného zákona by mali rozhodnúť zrejme vo štvrtok (8. 2.). Počas stredy vystúpili všetci zvyšní prihlásení rečníci, ráno by mal v záverečnom slove pokračovať minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).



Diskusia k Trestnému zákonu v druhom čítaní sa začala 31. januára. Poslanci vládnej koalície už v úvode odhlasovali, že bude trvať 62 hodín. Vystúpili desiatky opozičných poslancov, predložili desiatky pozmeňujúcich návrhov. Do diskusie sa viackrát zapojil minister spravodlivosti a niekoľkí koaliční poslanci.



V závere diskusie ešte predložil koaličný poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD) ďalší pozmeňujúci návrh. Precizuje viaceré ustanovenia. Navrhol napríklad rozšíriť dôvody povinnej obhajoby aj o konania o trestných činoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov. Precizovať chce tiež podmienky stíhania sudcu pre trestný čin ohýbania práva. Návrh rieši aj umiestnenie páchateľa do detenčného ústavu i vtedy, ak ide o páchateľa trestného činu spáchaného zo sexuálneho motívu.