Poslanci ukončili deň opozičnou novelou o verejných vodovodoch
Ďalšie rokovacie dni by poslanci už hlasovať nemali.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie diskusiou k novele zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z dielne opozičného PS. V schôdzi budú pokračovať v stredu (18. 3.) ráno.
„Cieľom návrhu zákona je vniesť transparentnosť do sektoru vodárenstva tak, aby boli položky oprava a obnova jasne rozlíšiteľné, vytváranie účelovej finančnej rezervy na obnovu zodpovedajúce skutočným potrebám a riadenie vodárenských spoločností predvídateľné a kontrolovateľné,“ uviedli opoziční poslanci z PS v odôvodnení svojho návrhu.
Takmer celý rokovací deň venoval parlament rokovaniu o novele Trestného zákona, ktorá zavádza nový trestný čin - poškodzovanie vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu. Do tejto legislatívy pribudlo v utorok viacero pozmeňujúcich návrhov. Medzi nimi aj ten, ktorý zrušil zákon o zriadení Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento úrad mal nahradiť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Poslanci legislatívu schválili v utorok večer.
Ďalšie rokovacie dni by poslanci už hlasovať nemali.
„Cieľom návrhu zákona je vniesť transparentnosť do sektoru vodárenstva tak, aby boli položky oprava a obnova jasne rozlíšiteľné, vytváranie účelovej finančnej rezervy na obnovu zodpovedajúce skutočným potrebám a riadenie vodárenských spoločností predvídateľné a kontrolovateľné,“ uviedli opoziční poslanci z PS v odôvodnení svojho návrhu.
Takmer celý rokovací deň venoval parlament rokovaniu o novele Trestného zákona, ktorá zavádza nový trestný čin - poškodzovanie vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu. Do tejto legislatívy pribudlo v utorok viacero pozmeňujúcich návrhov. Medzi nimi aj ten, ktorý zrušil zákon o zriadení Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento úrad mal nahradiť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Poslanci legislatívu schválili v utorok večer.
Ďalšie rokovacie dni by poslanci už hlasovať nemali.