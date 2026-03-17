Utorok 17. marec 2026
Poslanci ukončili deň opozičnou novelou o verejných vodovodoch

Na snímke uprostred zľava podpredseda NRSR Martin Dubéci (Progresívne Slovensko), predseda NRSR, Richard Raši (Hlas-SD), podpredseda NRSR Tibor Gašpar (Smer-SD), podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) a podpredseda NRSR Peter Žiga (Hlas-SD) počas hlasovania na 46. schôdzi Národnej rady SR v Bratislave 17. marca 2026. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie diskusiou k novele zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z dielne opozičného PS. V schôdzi budú pokračovať v stredu (18. 3.) ráno.

„Cieľom návrhu zákona je vniesť transparentnosť do sektoru vodárenstva tak, aby boli položky oprava a obnova jasne rozlíšiteľné, vytváranie účelovej finančnej rezervy na obnovu zodpovedajúce skutočným potrebám a riadenie vodárenských spoločností predvídateľné a kontrolovateľné,“ uviedli opoziční poslanci z PS v odôvodnení svojho návrhu.

Takmer celý rokovací deň venoval parlament rokovaniu o novele Trestného zákona, ktorá zavádza nový trestný čin - poškodzovanie vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu. Do tejto legislatívy pribudlo v utorok viacero pozmeňujúcich návrhov. Medzi nimi aj ten, ktorý zrušil zákon o zriadení Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento úrad mal nahradiť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Poslanci legislatívu schválili v utorok večer.

Ďalšie rokovacie dni by poslanci už hlasovať nemali.
