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Poslanci ukončili deň rozpravou k novele o probačných úradníkoch

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Na snímke plénum Národnej rady SR. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Navrhované zmeny pochádzajú z dielne ministerstva spravodlivosti.

Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie riadnej parlamentnej schôdze diskusiou k novele zákona o probačných a mediačných úradníkoch. Návrh je v druhom čítaní.

Navrhované zmeny pochádzajú z dielne ministerstva spravodlivosti. Výkon trestu povinnej práce by po právoplatnosti rozhodnutia súdu mohol po novom nariaďovať probačný a mediačný úradník. Rezort tvrdí, že trest povinnej práce by sa tak mal zefektívniť, zrýchliť a zároveň by sa odbremenil súd.

Poslanci sa vrátia do lavíc opäť vo štvrtok (4. 6.). Hneď ráno o 8.00 h sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Následne budú pokračovať v riadnej schôdzi, vo štvrtok ich okrem diskusie o návrhoch čaká aj tradičná hodina otázok.
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