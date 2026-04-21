Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Poslanci ukončili deň rozpravou k predĺženiu volebných období

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V rozprave vystupovali vo väčšine opoziční poslanci.

Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v utorok rokovací deň zlúčenou rozpravou viacerých návrhov k predĺženiu volebných období v samosprávach aj v parlamente. Jeden návrh predložila skupina poslancov za Hlas-SD a nezaradený poslanec Roman Malatinec. Chcú ním predĺžiť volebné obdobie v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Návrh na predĺženie funkčného obdobia samospráv má v parlamente i SNS. Tá chce však volebné obdobie na päť rokov okrem samospráv predlžovať aj v parlamente. Do lavíc sa poslanci vrátia opäť v stredu (22. 4.).

V rozprave vystupovali vo väčšine opoziční poslanci. S návrhmi vo všeobecnosti nesúhlasia. Argumentovali napríklad tým, že jeden rok navyše pre samosprávy neodstráni problémy s nestíhaním projektov pre byrokratické prekážky. Pripomenuli tiež prípady, keď boli starostovia či primátori zvolení opätovne niekoľko volebných období po sebe, pretože prinášali výsledky.

Poslanci budú v schôdzi pokračovať opäť v stredu ráno od 9.00 h. Na programe majú dokončenie zlúčenej rozpravy o predĺžení volebných období i poslanecký návrh novely vysokoškolského zákona. Popoludní od 14.00 h majú prerokovať dva návrhy z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Ide o novelu katastrálneho zákona a novelu zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
.

